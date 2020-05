Šéf Aera Vodochody: Stát má v krizi nakupovat u tuzemských firem | E15.cz

Jak byste shrnul rok, který jste strávil v čele firmy?

Připadá mi to, jako by to byly tři roky, protože se za posledních 14 měsíců stalo tolik věcí. V první řadě bylo třeba provést určitý úklid ve firmě. Museli jsme obnovit důvěru na úrovni akcionáře a připravit nový podnikatelský plán. Představili jsme transformační strategii, které říkáme A3F - tedy Aero Fit For Future. Proces certifikace letounu L-39NG značně pokročil. V posledním roce jsme získali více nových zakázek na modernizace a servis letadel, než se nám podařilo v souhrnu od roku 2012. Dokončili jsme také restrukturalizaci programů, kde dodáváme letecké celky pro další letecké výrobce. Připravili jsme tak půdu pro opětovný růst Aera.

Takže rušný rok.

Ano, i pro zaměstnance. Loni v červnu jsme dokončili velké zeštíhlování provozu. Společnost opustilo více než 300 lidí v důsledku ukončení a vypršení několika výrobních programů (Aero přišlo například o kontrakt s americkým výrobcem vrtulníku Sikorsky – pozn. aut.). Od té doby jsme opět začali najímat zaměstnance na klíčové pozice, například obchodníky pro prodej L-39NG, avioniky, letecké mechaniky.

Pokračujete v náboru zaměstnanců i za stávající situace?

Staví nás to před řadu výzev. Pro každého je největším problémem nejistota. Nikdo nemá křišťálovou kouli. Nevíme, jestli to bude trvat, tři, šest nebo devět měsíců. Omezili jsme proto nábor jen na zcela nepostradatelné zaměstnance, pozastavili ostatní nábory, které nejsou pro provoz nezbytné. Chápu jako svou povinnost nepřijímat lidí, které bych musel za dva měsíce propustit. To nedává smysl.

Jaké další dopady má na Aero koronavirová krize?

V této situaci se ukazuje, že podnikatelský model Aera je velmi dobrý a odolný. Máme různé druhy aktivit, na které krize dopadá rozdílně. Je to stejné jako situace po 11. září 2001 nebo po pádu banky Lehman Brothers. Vojenský byznys není krizí prakticky vůbec zasažen, někdy na něj má krize dokonce pozitivní vliv. Naopak civilní letectví je zasaženo prakticky okamžitě. A přesně tak je tomu nyní v Aeru. Vojenské zakázky na údržbu či modernizace letadel nejsou dotčeny, máme ve „frontě“ 35 zakázek. Naplno běží také certifikace L-39NG. Jediné, s čím se potýkáme, je, že někteří naši dodavatelé nefungují jako obvykle. Ale dá se to zvládnout.

A to civilní letectví?

U výroby komponentů pro civilní letectví je situace zcela odlišná. Každá aerolinka na světě je zasažena, letiště jsou prázdná, lety zrušené. To má samozřejmě dopad na letecký průmysl a výrobci letadel snižují tempo výroby. Což zas pocítíme my. Propad v této oblasti dosahuje zhruba 50 procent, od května proto odpovídajícím způsobem omezíme výrobu v těchto programech, nejspíš na tři měsíce, snad na kratší dobu. Celkově firma samozřejmě nejede na sto procent, ale pohybujeme se kolem 70, možná 75 procent. Zavedli jsme všechna myslitelná bezpečností opatření, abychom ochránili naše lidi.

Letecký průmysl po celém světě žádá o státní pomoc a v některých případech ji už také dostal. Uvítali byste i vy v současné situaci nějakou formu podpory ze strany státu?

Je zřejmé, že vláda má zájem, aby firmy nepřerušovaly činnost. Samozřejmě bych žádnou pomoc, která by společnosti pomohla, neodmítl. Již nyní víme, že zkusíme požádat o podporu v rámci některých programů, například Antivirus. Ale opět bych rád řekl, že je silným signálem ze strany vlády, který není přímo státní pomocí, pokud vláda pokračuje v obchodech s průmyslem. To je myslím nejlepší forma nepřímé pomoci.

Žádost o podporu v programu Antivirus znamená, že pošlete část zaměstnanců na nucenou dovolenou?

Minulý týden jsme dokončili jednání s odbory o kurzarbeitu, mluvíme i s našimi bankami o odkladu splátek některých půjček o tři a více měsíců. Části zaměstnanců zkrátíme pracovní dobu, v tu chvíli také požádáme úřady o příslušnou pomoc s úhradou části mezd.

Kolika zaměstnanců se tato opatření dotknou?

Bude to 200 až 300 lidí. Ale ne všech se to dotkne stejně. Někdo bude například pracovat tři dny v týdnu, v jiných případech to zase bude jiné.

Jak dlouho to bude trvat?

Předpokládám, že půjde o tři měsíce. Když to bude kratší doba, budu jenom rád. Pokud bude krize trvat déle, budeme se muset rozhodnout, zda tato opatření neprodloužíme.

Říkáte, že výroba v oblasti civilního letectví se propadla na polovinu. Například program letounu Airbus A220, pro který vyrábíte, ale podle oficiálních údajů jede naplno, pouze bylo odloženo plánované navýšení výroby.

A220 je pro nás v civilním letectví vlajkovým programem s předpokládaným největším růstem. Za tři až čtyři roky by se výroba měla ztrojnásobit. My jsme letos plánovali zvýšení dodávek pro A220 o 50 procent. Nikdo nám formálně neoznámil, že by se na plánech mělo něco měnit.