Miliardář Patrik Tkáč bude spoluřídit nový investiční fond | E15.cz

Cílem fondu je pravidelný výnos z majetku a zároveň ochrana hodnoty rodinného majetku. Zájemce o investice prostřednictvím fondu si však musí připravit vysokou částku 125 tisíc eur (3,3 milionu korun).

„Skupina J&T Finance Group dnes představuje jedinečnou kombinaci kapitálu, obchodních a osobních vztahů a odborného zázemí. To nám umožňuje podílet se na projektech nejen v našem regionu, ale prakticky po celém světě,“ říká Adam Tomis, investiční ředitel J&T Finance Group a člen investičního výboru nového fondu.

Fond bude investovat nejen do oborů, v nichž se dlouhodobě J&T angažuje, jako energetika, nemovitosti, média, cestovní ruch a volnočasové aktivity, ale i do oblastí nové ekonomiky. Investiční horizont fondu je nejméně pět let.

„Vznik fondu J&T Investments je reakcí na změny ve vnějším prostředí. Ve světě nulových úrokových sazeb, expandujících bilancí centrálních bank a permanentních fiskálních stimulů nestačí k ochraně hodnoty vybudovaného majetku investovat do fixně úročených instrumentů,“ uvádí generální ředitel J&T Banky Štěpán Ašer a dodává: „Větší část finančního majetku investorů by nyní měla směřovat do permanentních aktiv v podobě akcií, nemovitostí a majetkových účastí.“ Fond podle něj právě takový mix investic nabízí.

Fond je nabízen prostřednictvím J&T Banky a vybraných partnerů. Do konce září chce od investorů vybrat miliardu korun. Samotný Tkáč v poslední době výrazně investuje na světových burzách prostřednictvím společnosti Vesa Equity Investment, kterou spoluvlastní s Danielem Křetínským. Ten má ve společnosti 53 procent, zbytek vlastní Tkáč. Společně koupili podíly v britské Royal Mail, německém obchodním řetězci Metro nebo například francouzské maloobchodní skupině Casino. Je také spolumajitelem vydavatele Deníku E15.