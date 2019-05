Monetu dál povede staronový šéf | E15.cz

Banka Moneta si na příští čtyři roky zvolila svého staronového šéfa, od října totiž stane v čele finančního domu na příští čtyři roky opět Tomáš Spurný. Spurný pokračuje v šéfovském křesle banky i přes únorový krach námluv s finančníky ze skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera. Podle analytiků by investory přesto spíše překvapilo, kdyby Monetu v příštích létech vedl někdo jiný.

„Dozorčí rada prodloužila mandát předsedovi představenstva banky, panu Tomáši Spurnému, a to na čtyři roky s účinností od druhého října 2019,“ uvádí banka v regulatorním hlášení České národní bance. Akcie během prvního obchodního dne po ohlášení informace oslabily o půldruhé procento, ovšem na pozadí obecně klesajících trhů vlivem zhoršujících se americko-čínských obchodních vztahů. "Je to vyjádření důvěry, kterou v jeho osobu a v řízení společnosti dozorčí rada Monety má," dodává mluvčí banky Martina Lambert.

„Spurnému se v minulých létech v zásadě podařilo naplnit své cíle, a pokud by nebyl znovuzvolen, vyvolalo by to řadu otazníků,“ soudí analytik Komerční banky Miroslav Frayer s tím, že na Spurném, potažmo Monetě, prý neležel hlavní podíl na neúspěchu jednání s Home Creditem. Spurný vede Monetu od října roku 2015, za jeho šéfování prošel ústav v souvislosti s odchodem významného akcionáře GE o rok později změnou názvu, ve stejném roce vstoupily její akcie na burzu.

Akcie banky dostaly letos nejsilnější úder koncem dubna, kdy Moneta na burze propadla bezmála o osm procent pod hrozbou ze zavedení sektorové bankovní daně. Investory naopak potěšil záměr Monety spustit program zpětného odkupu akcií až do výše jedné miliardy korun, banka navíc navýšila svůj tříletý dividendový cíl. Za první čtvrtletí letošního roku banka vydělala o 16 procent méně než za stejné období loňského roku, analytiky byl nicméně propad v obdobné intenzitě očekáván.