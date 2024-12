Na pražskou burzu by mohly vstoupit až tři nové firmy, řekl její ředitel

Na hlavní akciový trh pražské burzy Prime by příští rok mohly vstoupit jedna až tři firmy. Novinářům to ve čtvrtek na on-line konferenci řekl generální ředitel pražské burzy cenných papírů (BCPP) Petr Koblic. Podotkl, že pokud se v roce 2025 uskuteční alespoň jeden ze vstupů, bude to podle něj v evropských poměrech úspěch. Na trhu Prime se nyní obchoduje deset emisí.