Část hypotečních dlužníků pustí své investiční byty | e15.cz

Vysoký objem letos refixovaných hypoték pramení z dříve oblíbené pětileté úrokové fixace v kombinaci s utažením podmínek pro získání úvěru, k němuž Česká národní banka přistoupila na podzim 2018. Mnozí tak tehdy nákupy urychlili.

Jak uvádějí statistiky ČNB, lidé si během roku 2018 půjčovali za sazby mezi 2,26 a 2,90 procenta. Letošní refixace se jim tak vzhledem k sazbám kolem šesti procent více než dvojnásobně prodraží. „Neočekávám dramatický růst počtu nesplácených úvěrů. Pravděpodobnější je, že lidé budou pouštět investiční nemovitosti,“ uvádí obchodní ředitel společnosti Partners Jan Brejl.

Dramatičtější situace ale ovlivní i dlužníky financující hypotékou vlastní bydlení. „Pro naprostou většinu refixujících klientů budou nové úrokové sazby zásadní komplikací a zátěží. Přehodnotit situaci a uvažovat o prodeji budou muset dokonce nejen ti, kteří nemovitost kupovali jako investiční,“ soudí šéf M&M Reality Zdeněk Václavek.

Kancelář podle něho řešila v tomto směru řadu poptávek už v závěru loňského roku. „Lidé se nejčastěji zajímali o levnější bydlení v podobné lokalitě, které by za svůj stávající byt zatížený úvěrem dokázali vyměnit,“ dodává Václavek.

Část nových bytů může na trh připlynout i kvůli prodejům vynuceným bankami, byť experti nepředpokládají, že by to byl širší fenomén. „Je to spojeno s dalšími náklady a problémy pro dlužníka. Dá se nicméně očekávat, že i tyto případy nastanou a budou se objevovat ve větší míře než jindy,“ předpokládá konzultant společnosti 4fin Jiří Ušjak.

Dosud to nebyl masový problém. „Jde o případy v řádu jednotek procent, stejnou situaci očekáváme i letos,“ připomíná hypoteční expert společnosti Broker Trust Libor Vojta Ostatek.

Letošní rok je nicméně ve smyslu úrokového šoku o něco příznivější než loňský, kdy rozdíl staré a nové hypoteční sazby představoval i více než čtyři procentní body. „Letos tento rozdíl klesá, pohybujeme se kolem tří a směřujeme ke 2,5 procentního bodu na konci roku čili problém se snižuje,“ zdůrazňuje Ostatek.

Disciplína při splácení hypoték navíc podle březnových statistik ČNB v únoru zůstala rekordně vysoká, když špatně splácelo v průměru jen necelý šest dlužníků z tisíce.

Banky refixujícím klientům částečně tlumí šok zvýhodněnou sazbou, čímž se chrání před migrací klientů ke konkurenci. „Banky při refixaci dávají stávajícím klientům nejnižší sazby, nyní například běžně na pětileté sazbě už kolem 5,69 procenta,“ dodává Ostatek s tím, že v důsledku se klientům refinancovat úvěr nevyplatí.

Refinancování, tedy přechod do jiné banky, je navíc spojeno s novým prověřením žadatele. „Klienti musejí opětovně dokládat příjmy pro účely posouzení úvěru na refinancování. Tedy příjmy, které stačily na získání úvěru před pěti lety, nemusejí být pro získání úvěru na refinancování dostatečné,“ upozorňuje Brejl.

Experti očekávají, že letos banky poskytnou hypotéky za 110 až 130 miliard korun, což by meziročně znamenalo další propad. Za celý rok 2022 poskytly banky a stavební spořitelny podle Hypomonitoru hypotéky v objemu 197 miliard korun, z toho čistě nové úvěry bez refinancování činily 162 miliard korun. Oproti roku 2021 to znamenalo propad o 64 procent u všech hypoték a o 57 procent v případě skutečně nově poskytnutých půjček.