Kalkulačka hypotéky 2021 | Výše splátek a náklady na hypotéku | E15.cz

K tomu, aby hypoteční kalkulačka spočítala výši vaší měsíční splátky, musíte zadat základní informace. Nejprve je potřeba znát výši hypotéky. Tu si odvodíte pomocí hodnoty nemovitosti. V průměru si klienti půjčují kolem 70 procent výše hodnoty nemovitosti. Pokud dům či byt stojí například tři miliony, výše hypotéky činí 2,1 milionu korun. Dobu splatnosti si určuje klient sám podle svých možností. Úrokovou sazbu určí banka podle příjmů a obecně bonity klienta a zároveň podle situace na trzích.

Doba splatnosti hypotéky se v Česku většinou pohybuje kolem 20 až 25 let, lze si ale půjčit i na pět nebo 35 let. Čím déle však budete splácet, tím vyšší bude přeplatek.

Důležitým faktorem je také fixace úrokových sazeb, ta může být na jeden rok nebo i na patnáct. Je přitom dobré mít na paměti, že úroková sazba se může měnit i o jednotky procentních bodů.

Velký zájem o hypotéky: Stojí za tím i rekonstrukce

Celý hypoteční trh v posledních měsících stále atakuje historická maxima. Za nebývalým zájmem pak stojí mimo jiné to, že se lidé nyní více kvůli pandemickým omezením soustředí na budování a rekonstrukce svého bydlení – neutrácejí totiž za cestování či jiné koníčky.

Dle údajů Fincentrum Hypoindex se tak první čtvrtletí 2021 vymyká všem dosavadním trendům a s objemem sjednaných hypoték ve výši 99,578 miliardy korun s přehledem porazilo i dosud nejsilnější první čtvrtletí roku 2017, kdy byly sjednány hypotéky za 57,613 miliardy korun.

Současně se zvýšila i průměrná výše hypotéky. Zatímco v březnu roku 2020 činila 2 421 227 korun, letos v březnu už to byla částka 2 918 730 korun. Lidé mají zájem o byty, domy, pozemky, na výsluní se derou i družstevní byty.

Konec fixace, hypotéka a nové podmínky

Do bank se vedle zájemců o nové hypotéky vydali i současní klienti, kteří se rozhodli své hypotéky refinancovat. Podíl refinancovaných hypoték dosahuje v některých bankách až polovinu nových objemů.

Důvodem zájmu o změnu věřitele jsou letos končící pětileté fixace klientů, kteří si sjednali hypotéky v roce 2016, kdy byly úrokové sazby rekordně nízké. Aktuální růst úrokových sazeb tak donutil reagovat i ty, kteří chtěli ještě čekat na další pokles úrokových sazeb, jenž se nekoná.

Novela a hypotéka pro mladé

Poslanecká sněmovna na konci března 2021 schválila novelu zákona o České národní bance (ČNB). Ta dá do rukou centrální banky zákonné pravomoci stanovit limity úvěrových ukazatelů, zároveň ale také zvýhodňuje mladé do 36 let. Dosud mohla ČNB dávat bankám pouze doporučení, zákon však umožňuje centrální bance dodržování limitů vymáhat a případně i uložit pokutu za nedodržování, a to až do výše 10 milionů korun. Novelu zákona o ČNB musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Účinnosti by se tak mohla dočkat již na podzim letošního roku.