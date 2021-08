Nakupujete online? S mBank si údaje o kartě zobrazíte pohodlně v appce! | E15.cz

Online nákupy zažívají v současné době obrovský boom a není se čemu divit. Díky chytrým telefonům máte možnost nakupovat kdykoliv a odkudkoliv. Jediný problém nastává ve chvíli, kdy je po přesměrování do platební brány potřeba pro dokončení nákupu zadat údaje vaší karty. S mBank je nakupování online jednodušší, a to díky funkci odkrytí údajů o kartě. Všechny potřebné informace si zobrazíte pohodlně v mobilní aplikaci. mBank totiž razí heslo „Život na prvním místě“ a vy se tak můžete ponořit do online nákupů například z pohodlí vany nebo houpací sítě, při jízdě MHD či čekání na vlak, který má zpoždění, aniž byste museli jít hledat kartu nebo ji vytahovat – jednoduše, pohodlně a bezpečně pomocí pár kliknutí.

Zároveň se nemusíte bát, že by se údaje o vaší kartě dostaly do cizích rukou. Abyste k nim v mobilní aplikaci získali přístup, musíte se do ní nejprve přihlásit pomocí PINu k aplikaci nebo biometrie, tedy například otiskem prstu. Pro odkrytí údajů karty je pak třeba zadat PIN k mobilní aplikaci ještě jednou.

„mBank se snaží klientům maximálně šetřit čas. Zároveň ale stavíme bezpečí jejich osobních dat a financí na první místo. Proto je k zobrazení údajů o kartě zapotřebí dvojí ověření. Informace se také zobrazí pouze na omezenou dobu, konkrétně na 60 vteřin. Po uplynutí této doby se okno s nimi automaticky zavře. Klienti si ale samozřejmě mohou údaje skrýt i dříve, stačí jim k tomu jedno kliknutí. Z bezpečnostních důvodů klientům nedoporučujeme, aby měli kartu vyfocenou v telefonu nebo měli její údaje uložené v poznámkách, protože při napadení telefonu ji v takovém případě hackerovi naservírují na stříbrném podnose. V mobilní aplikaci ji také budou mít neustále po ruce, ale její údaje jsou tam pod dvojitým zámkem,“ říká Petr Žabža, ředitel pro akvizici a aktivaci klientů mBank.

Pokud byste rádi pronikli do světa mobilního bankovnictví, ale nemáte u mBank účet, jistě vás potěší, že jeho založení zvládnete prostřednictvím mobilní aplikace za pár minut. Nyní navíc můžete k novému účtu získat bonus až 1500 Kč za nákupy na internetu.

„Získat bonus 1500 Kč k novému účtu je opravdu jednoduché. Pokud při otevření mKonta zadáte promo kód ‚léto‘ a do 15 dnů od založení si mobilní aplikaci spárujete s účtem, získáte 500 Kč. Druhou část odměny v hodnotě 1000 Kč obdržíte, pokud třikrát zaplatíte kartou na internetu nebo mobilem či hodinkami v obchodě se souhrnnou částkou v minimální výši 1000 Kč, a to do 60 dnů od podpisu smlouvy o vedení účtu,“ vysvětluje Petr Žabža. Nabídka platí od 1. 8. 2021 do 30. 9. 2021.

Pokud rádi šetříte čas a fandíte mobilnímu bankovnictví, mKonto je pro vás ta správná volba!

Více informací na www.mbank.cz