Zhruba poslední týden mají věřitelé padlé Sberbank na to, aby se přihlásili o své peníze. V polovině června se na neurčito uzavře okno, kterým zbývající majitelé kont ve zkrachovalé bance mohou dosáhnout na své vklady. V pomyslném banku přitom ještě v závěru května leželo ladem přes tři a půl miliardy korun, přičemž o své peníze si do té doby stále ještě neřekly tisíce věřitelů Sberbank. „Nechtěné“ peníze tak mohou v trezorech dávno padlé banky ležet třeba i léta. Mezitím však mohou torzu někdejší dobře fungující banky vynést stamiliony na úrocích.

„Nepředpokládám, že by insolvenční soud lhůtu pro výplatu nadále prodlužoval, když věřitelům byla dána celkově tříměsíční lhůta na to, aby se dostavili do Komerční banky nebo za mnou,“ uvedla koncem května insolvenční správkyně Sberbank Jiřina Lužová s tím, že podmínky, které museli věřitelé splnit pro to, aby dostali své peníze, byly triviální. „Žádnému věřiteli nemohly způsobit nepřekonatelné obtíže inkasovat svou výplatu v rámci částečného rozvrhu,“ dodává Lužová. Peníze si lidé musí vybrat do 14. června.

Takzvaný částečný rozvrh znamená výplatu 95 procent všech peněz dlužných věřitelům, což v případě Sberbank odpovídalo částce 56,8 miliardy korun. Z toho bylo týden před koncem května vyplaceno kolem 53 miliard korun. Tento scénář vypořádání s věřiteli schválil soud už počátkem loňského listopadu, na pár měsíců byl následně zmrazen po námitce jednoho z věřitelů. Tu letos v únoru insolvenční soud smetl ze stolu jako šikanózní. „Jsem si vědoma toho, že řada věřitelů se z nejasných důvodů k výplatě nedostaví, a tyto prostředky jim tak budou vyplaceny až v závěrečném rozvrhu,“ soudí Lužová.