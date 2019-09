Nejistota kolem bezkontaktních plateb kartou. ČNB varuje před problémy, banky kritiku odmítají | E15.cz

Zbývají dva dny do momentu, kdy se některým majitelům takřka dvanácti milionů platebních karet, může při bezkontaktní platbě stát, že v některých kamenných obchodech prostě nezaplatí. Některé platební terminály totiž mohou takové platby do výše pětistovky zamítat. A to bez udání důvodu. Tím je přitom podle upozornění České národní banky skutečnost, že některé terminály nejsou připraveny na pravidla skrytá pod zkratkou PSD2. “Nová pravidla pro ověřování karetních plateb stanovená evropským nařízením vstupují v platnost 14. září,” připomněla ČNB.