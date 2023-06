Platit přímo z účtu na účet už jde u tisíců e-shopů | e15.cz

Litevský fintechový startup kevin., který umožňuje zákazníkům platit v e-shopu přímo z účtu na účet, čímž prakticky obchází „klasická“ schémata známá od zprostředkovatelů jako Mastercard či Visa, sílí na tuzemském trhu. Platby z účtu na účet jsou nyní v nabídce už vyšších tisíců tuzemských e-shopů. Startup navíc nedávno jako první v Evropě integroval provoz přímých plateb do platebních terminálů. V letošním druhém pololetí tak přijde expanze do kamenných poboček.

Tím se obchodníkům v prodejnách otevřou nové možnosti práce se zákazníky a s jejich daty – u aktivnějších prodejců tak lze očekávat uvedení nových služeb, jako je třeba kategorizace plateb, vystavování elektronických účtenek či správa předplatných.

Díky přímé platbě z účtu na účet však také dojde ke zlepšení cash flow obchodníků. Ti nebudou například při rezervacích závislí na tom, až jim po dvou či třech dnech od okamžiku, kdy klient zaplatil kartou, banka příchozí sumu zaúčtuje.

Právě v tomto zjednodušení leží hlavní část byznysu firmy, která jen v průběhu loňska nabrala v kolech financování přes 60 milionů dolarů, díky čemuž aspiruje na post dalšího evropského jednorožce. „Takzvanou platbou A2A z účtu na účet se vylučují všechny procesní kroky, které se časem vyvinuly,“ říká spoluzakladatel a generální ředitel startupu kevin. Tadas Tamošiūnas.

Nový trend: okamžitá a levná platba

Nízké náklady na zpracování platby jsou hlavním lákadlem technologie. Fintechový startup si za zajištění jedné transakce účtuje maximálně 0,05 eura. Historicky je přitom argument „vysokého nákladu na platbu“ nejčastější motivací obchodníků k tomu, proč stále fungují v režimu „cash only“, někteří uživatelé karet pak jistě mají v paměti takzvaný surcharging neboli praxi přenášení platebních nákladů na zákazníka.

Kevin. je v Česku zatím jedinou firmou, která takový typ plateb nabízí. Obdobný byznys pak nabízí v Nizozemsku systém přímých plateb A2A iDEAL, který zpracovává více než 70 procent plateb e-commerce trhu. V minulém roce zprocesoval okolo pět miliard transakcí. Vzestupný trend přímých plateb lze pozorovat ve Skandinávii, Británii i v Latinské Americe. Loňský průzkum agentury Accenture ukázal, že přímé platby z účtu na účet využívá celosvětově alespoň pětkrát týdně deset procent lidí.

Analýza Juniper Research z konce loňského roku tvrdí, že třeba jen trh s okamžitými platbami v roce 2022 činil 87 miliard dolarů. Do pěti let má přitom výhledově vzrůst téměř čtyřnásobně. Hlavní motivací k takovým platbám má být právě rychlost a efektivita.

Zopakuje se tuzemský zázrak?

Česko bylo rekordmanem v tempu nástupu bezkontaktních plateb mobilem (NFC), v rozšíření NFC karet (kterých je dle Sdružení pro bankovní karty (SBK) na trhu vydaných už přes 13,6 milionu) i v rozšíření NFC terminálů – i proto si jej zakladatelé startupu kevin. Tadas Tamosiunas a Pavel Sokolovas vybrali jako místo pro širší expanzi svého původně pobaltského byznysu do Evropy. Stále přitom ambiciózně tvrdí, že do konce roku budou mít 85procentní podíl na všech platebních terminálech na starém kontinentu. Právě i pro tuto expanzi je stěžejní zmíněné partnerství s Monet+ a nedávno dokončené technické řešení.

Stejně rychlý nástup platební technologie A2A jako například ten historicky rekordní v případě NFC se však v Česku nemusí opakovat. Jedna věc je „umožnit platbu online i na terminálech“, druhá pak zákazníka k platbě samotné nějak přesvědčit.

Kevin. spoléhá na to, že si uživatel pro placení skrze něj propojí bankovní účet s aplikací prodejce. Pro následujících 90 dní tím aktivuje virtuální platební tokeny, které mu umožní v daném e-shopu zaplatit jedním kliknutím, případně v mobilu jen aktivovat NFC platbu a na terminálu tradičně pípnout.

„Platba je pro spotřebitele lákavá, pokud je jednoduchá, bezpečná a preferuje ji obchodník, případně je ohodnocená nějakým bonusem. A2A platby se proto budou snažit zaujmout uživatelskou přívětivostí a stavět na bezpečnosti banky,“ komentuje předseda představenstva České fintechové asociace Miroslav Lukeš, který dříve takřka dekádu vedl Mastercard v několika evropských zemích a v centrále firmy v New Yorku vytvářel globální debetní produkty značky.

„V motivaci klienta k platbě s kevin. bych nepodceňoval také vliv obchodníků, kteří sice chtějí levnější poplatky, zároveň ale mají dobře spočítané, že při jakékoli komplikaci s platbou ztrácejí potenciálně celou objednávku,“ dodává Lukeš s tím, že také bude záležet, jak se k preferenci A2A platby postaví banky.

Hra o miliardy

Pro představu, ke konci loňského roku bylo dle dat SBK v Česku aktivních přes 280 tisíc platebních terminálů přijímajících bezkontaktní platby (NFC), které jsou pro používání kevin. stěžejní. Samotných NFC plateb loni proběhlo přes 1,6 miliardy a proteklo jimi přes 881 miliard korun. Poplatky tradičním zprostředkovatelům plateb za provedení těchto transakcí tak činily minimálně šest miliard, velmi pravděpodobně však přesáhly osm miliard, protože platba kartou je nyní zpoplatněna 0,7 až 1,0 procenta z nákupu plus fixním poplatkem.

Na vývoji v Evropě unikátního technologického řešení A2A plateb přes klasické platební terminály (POS) startup pracuje s domácí firmou Monet+. Litevci mají navíc dle informací E15 na cestě další zajímavý tuzemský deal – spolupráci s poskytovatelem služby typu „kup teď, zaplať později“ – firmou Twisto. Kevin. díky tomu získá další potenciální uživatele, Twisto zase naopak možnost ušetřit náklady související se standardním zpracováním plateb přes kartu.

Právě takové úspory by Twistu měly pomoci ke zlepšení hospodářských výsledků. Ostatně údajná nespokojenost s výkony Twista měla být hlavní motivací australské společnosti Zip k prodeji 100procetního podílu v něm, a to pouhé dva roky poté, co jej od zakladatele Michala Šmídy koupili. Exit Australanů od března posuzuje Česká národní banka, potenciální nový majitel nebyl dosud oznámen.