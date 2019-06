Pojišťovny chystají odvetu za daň z rezerv | E15.cz

Asociace pojišťoven vyráží do boje s vládním návrhem zdanit technické rezervy svých členů. Jednou z cest má být zúžení objemu rezerv, ze kterých by se dodatečná daň počítala. Z balíku peněz dotčených daní by tak podle asociace mohly zmizet kupříkladu rezervy na životní pojištění. Ty tvoří u řady pojišťoven nadpoloviční část sumy, kterou se stát chystá od příštího roku zdanit.