Chystáte se koupit chatu? Pozor na záplavové oblasti | E15.cz

Chatu nebo chalupu vlastní pětina Čechů. Další z nás by si ji chtěli pořídit. Než si ale chatu pořídíte, zaměřte se na rizika, která s tím mohou být spojená. Především si zjistěte, zda stavba nestojí v záplavové oblasti. Chatu by vám mohla spláchnout velká voda, a hlavně by vám ji žádná pojišťovna nepojistila. A pokud ano, tak za hodně velký peníz.