Poprvé po třech letech pod pěti procenty. Hypotéky zlevnily, zájemce o bydlení ušetří stokorunu

Průměrná úroková sazba hypoték podle Swiss Life Hypoindexu v květnu poprvé od jara 2022 klesla pod hranici pěti procent. Aktuální hodnota indexu činí 4,96 procenta, což značí pokračující, byť velmi pozvolné, zlevňování úvěrů na bydlení. Prakticky to znamená, že na běžné hypotéce dlužník měsíčně ušetří na splátce zhruba stokorunu. Na kosmetickém snížení sazeb se podepisují jak uvolňující se měnová politika ČNB, tak jarní akční nabídky některých bank. Ceny nemovitostí však dál rostou.

„Sledujeme pokračující trend velmi pozvolného snižování hypotečních sazeb. V květnu se Swiss Life Hypoindex dostal na úroveň 4,96 procenta, což je nejméně od června 2022,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select. Oproti dubnu klesl index nicméně jen o pět bodů, tedy z 5,01 procenta. Zatímco před třemi lety se podobná sazba považovala za vysokou, v dnešním kontextu jde o příznivý posun.

Nejvýhodnější podmínky nyní nabízí hypotéky s tříletou fixací, jejichž průměrná sazba se pohybuje kolem 4,6 procenta. Banky nicméně stále drží sazby opatrně vysoko. „Banky zatím nesnižují sazby tak rychle, jak by mohly, i když existují výjimky. Také je patrné, že jarních akcí na podporu prodeje hypoték je letos méně než v minulých letech. Zřejmě to souvisí s tím, že jsou banky relativně spokojené s počtem i objemem sjednaných hypoték,“ doplňuje Sýkora.

Nájemní bydlení dál na vzestupu

Nízké úrokové sazby obvykle zvyšují poptávku po vlastním bydlení. V kombinaci s omezenou výstavbou pak rostoucí zájem kupujících žene ceny nemovitostí intenzivně nahoru. Výsledkem je i větší tlak na nájemní trh. Ten začínají více vyhledávat domácnosti, které nedosáhnou na stále dražší byty.

Výrazný zlom ve vývoji sazeb hypoték však v nejbližší době nepřijde. „Výhled do dalších měsíců naznačuje pokračující pokles sazeb, ale bohužel lze očekávat, že tempo zůstane podobně pomalé jako doposud,“ varuje Sýkora. Tuzemským bankám se navíc částečně uzavírá prostor pro zlevňování hypotečních úvěrů.

Po zhruba měsíci a půl totiž opět začaly růst náklady banky na financování půjček na bydlení. Uzavírá se tak pomyslné Trumpovo okénko, které i přes masivní tržní otřesy mělo z pohledu tuzemského zájemce o bydlení jedno nepopiratelné plus. Nabízelo totiž příslib levnější půjčky.

Některé z bank přitom v posledních týdnech skutečně příznivější tržní podmínky přetavily i do hypotečních sazebníků a úvěry zlevnily. Od poloviny dubna tak postupně zlevnily hypotéky Air Bank, Komerční banka a UniCredit Bank, a to v intenzitě kolem jedné až dvou desetin procentního bodu. „Reagujeme na vývoj trhu,“ komentovala Zdeňka Kovářová, manažerka pro hypoteční úvěry UniCredit Bank. Už v březnu, kdy cena peněz na trzích začala klesat, zlevnila hypotéky i Česká spořitelna, a to obdobně o 0,1 procentního bodu. Tomu je zřejmě na nějaký čas konec.

Ještě v březnu činila tříletá cena peněz, tedy náklad bank na poskytnutí hypotéky s tříletou fixací, zhruba 3,6 procenta úroku ročně. V závěru měsíce, a zvláště během dubna ale tento úrok postupně klesl až na minimum 3,13 procenta začátkem třetí dubnové dekády. Od té doby ale náklady podle dat Thomson Reuters opět rychle vzrostly na květnových téměř 3,3 procenta. K obdobně intenzivním pohybům došlo i v případě dalších fixačních období.

Hypotečním bankám tak v poslední době klesají úvěrové marže. Důvodem byla částečná obleva neurózy na trzích, jejíž součástí byly i levnější peníze. Trh totiž více sázel na to, že světovou ekonomiku pomohou udržet v kondici hlavní centrální banky prostřednictvím uvolnění svých měnových politik.

Čekání na Trumpa

K mírnému tempu snižování sazeb přispívá i globální ekonomická nejistota. „Ve středu 7. května proběhne další zasedání bankovní rady ČNB, která pravděpodobně znovu sníží základní úrokové sazby. Na hypotéky to ale nemusí mít okamžitý dopad,“ upozorňuje Sýkora.

Podle něj banky pozorně sledují vývoj světové ekonomiky i dění v USA. „Velkou roli hraje nejistota spojená s osobou Donalda Trumpa, jeho obchodní politikou a tím, jaký dopad může mít na českou ekonomiku i inflaci. Pokud by Trump zmírnil svou rétoriku a ustoupil od některých předchozích kroků, mohlo by to otevřít cestu k rychlejšímu poklesu hypotečních sazeb. Finální slovo ale stejně budou mít jednotlivé banky,“ dodává.