Premiér znovu odmítl sektorovou daň. Trvá na fondu, kam by banky v prvním roce odvedly šest miliard | E15.cz

České banky by měly přispívat do Národního rozvojového fondu, kam by měly podle návrhu premiéra Andreje Babiše (ANO) v prvním roce svého fungování odvést asi šest miliard korun. Vznik fondu a případné příspěvky by nyní měla projednat pracovní skupina. Babiš dodal, že na vzniku pracovní skupiny se už dohodl na setkání se zástupci bank.

Bankovní asociace plán vlády na vytvoření Národního rozvojového fondu přivítala. Je podle ní lepší než sektorové zdanění a podpoří ekonomiku.

„Založíme pracovní skupinu, kde by se řešily detaily, že kdyby byl založen, že by počáteční vklad byl kolem šesti miliard korun,“ uvedl Babiš. Dodal, že by šlo o peníze, které by banky poskytly až po odvedení daně a plateb do Fondu pojištění vkladů a do Fondu pro řešení krizí.

Zakladateli fondu by měly být podle Babiše čtyři největší banky, tedy ČSOB, Komerční banka, Česká spořitelna a UniCredit Bank. „A my bychom následně se ten fond snažili propagovat a zvát další. A mohli bychom tím i řešit Národní investiční plán. Je to na počátku,“ uvedl Babiš.

Premiér znovu odmítl návrh koaliční ČSSD na zavedení bankovní sektorové daně. Ta by podle něj v důsledku poškodila všechny občany, protože banky by náklady přenesly do ceny svých produktů. Jako příklad uvedl vývoj v Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku. ČSSD již dříve naopak vznik fondu odmítla jako nesystémový návrh.