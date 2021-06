Prodej akcií může firmu About You ohodnotit na čtyři miliardy eur | E15.cz

Ze soutěže About You Awards 2021

Německý internetový prodejce módního oblečení About You stanovil cenové rozmezí pro nabídku svých akcií na 21 až 26 eur za akcii. To ohodnocuje celou společnost zhruba na čtyři miliardy eur, tedy 101,7 miliardy korun. Firma předpokládá začátek obchodování na burze ve Frankfurtu nad Mohanem 16. června.

About You prodá akcie prostřednictvím neveřejné nabídky soukromým investorům. Z nabídky plánuje získat zhruba 600 milionů eur, výtěžek z prodeje využije na mezinárodní expanzi a rozvoj své technologické platformy pro firmy.

Společnost působí ve 23 evropských zemích včetně Česka. Jejím konkurentem ve spotřebitelském segmentu je Zalando a v případě firemní platformy pak Shopify, SAP a Salesforce.

Spoluzakladatel firmy Tarek Müller uvedl, že předpokládá rozšíření investorské základny. Chce pokročit s hlavní vizí, a to učinit z firmy přední světovou módní platformu.

About You plánuje prodat 28,6 milionu akcií a současní akcionáři hodlají prodat 8,4 milionu akcií. Po nabídce by na burze mělo být k prodeji 21,2 až 21,7 procenta akcií.

Za finanční rok do konce února firma zvýšila tržby o 57 procent na 1,17 miliardy eur. V minulém čtvrtletí také poprvé od svého založení vykázala kladný hrubý provozní zisk. Více než polovinou se na jejích tržbách podílejí německy mluvící trhy, kde tržby loni stouply o 29 procent. Ve zbytku Evropy firma zvýšila tržby o 145 procent. V letošním roce About You očekává zvýšení tržeb až o polovinu.

About You je módní a technologickou firmou sídlící v Hamburku. V roce 2014 ji založili podnikatelé v technologiích Sebastian Betz a Tarek Müller spolu s bývalým stratégem společnosti Otto Group Hannesem Wiesem. Podnik mimo jiné podpořila zásilková skupina Otto a dánský podnikatel Anders Holch Povlson.