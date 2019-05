Propad burz připravil ČNB o rekordní sumu | E15.cz

Česká národní banka loni utrpěla rekordní ztrátu z investic do akcií ve výši 26,9 miliardy korun. ČNB uvedla údaje o akciových investicích ve zprávě o výsledku hospodaření za rok 2018. Nikdy v minulosti přitom nezveřejnila vyšší ztrátu.

„Důvodem je pokles akciových trhů,“ vysvětluje mluvčí ČNB Markéta Fišerová s tím, že banka je pasivní investor a její investice kopírují pohyb jednotlivých burzovních indexů. A světovým burzám se loni příliš nedařilo.

„Globální akciové trhy na konci roku prošly hlubokým výprodejem,“ uvádí hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář. Největší světová burza v New Yorku zažila nejhorší prosinec od roku 1931, když se podle indexu S&P 500 propadla o devět procent.

Vývoj ve Spojených státech stáhl dolů ostatní světové burzy. Zvláště se tak loni nedařilo evropským akciím, jejichž hodnota klesla o více než třináct procent. Právě do akcií evropských firem investuje ČNB nejvíce. Představují zhruba dvě třetiny portfolia centrální banky. Ke konci loňského roku měla ČNB v akciích uloženo téměř 241 miliard korun. Patří tak mezi největší tuzemské investory do akcií.

Autor: E15

Obří investice do akcií jsou podle Sklenáře specifikem ČNB a švýcarské centrální banky. „Je to důsledek devizových intervencí,“ dodává Sklenář. V rámci intervencí Česká národní banka oslabovala korunu tak, aby se její kurz držel v blízkosti 27 korun za euro. Za koruny přitom nakupovala eura, čímž se její devizové rezervy včetně akciové složky zvyšovaly.

Sama ČNB ovšem neinvestuje do akcií přímo, ale na správu portfolií si najala světové finanční instituce. „Akciová portfolia stále spravují stejní externí správci: State Street Global Advisors a BlackRock,“ sděluje Fišerová s tím, že výše poplatků není veřejnou informací.

Vlastnictví akcií ovšem přináší i nečekané potíže. „Musí rozhodovat o korporátních záležitostech, zda se připojí k žalobě na Volkswagen, zda budou hlasovat pro zvýšení dividendy a tak dále,“ upozorňuje Sklenář. Z hlediska investic do akcií není ČNB mezi centrálními bankami výjimkou. Akcie vlastní zmíněná Swiss National Bank, Bank of Israel nebo například Bank of Japan.