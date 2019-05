Rozhodnutí ČNB dramatické zdražování hypoték a úvěrů nevyvolá, říká ekonom David Marek | E15.cz

Dalo se dnešní rozhodnutí bankovní rady ČNB, tedy zvýšení základní úrokové sazby, očekávat?

Očekávat se dalo. Někteří centrální bankéři zvyšování úrokové sazby viditelně avizovali dlouho dopředu. Naznačovala to navíc řada ukazatelů. Například to, že je vyšší inflace než inflační cíl nebo to, že koruna je slabší než se očekávalo.

Jaký dopad bude mít rozhodnutí na bankovní vklady a úvěry?

Vzhledem k tomu, že se rozhodnutí opravdu očekávalo, banky se na něj připravily. Zvýšení úrokové sazby nebude mít prakticky žádný dopad. S růstem se počítalo i v dlouhodobých úvěrech. Dramatické zdražování hypoték nebo úvěrů se konat nebude.

Dá se očekávat další růst základní úrokové sazby?

Myslím si, že teď několik měsíců, respektive po zbytek tohoto roku, se žádný pohyb úrokových sazeb dít nebude.