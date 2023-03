Šéf největšího akcionáře Credit Suisse končí | e15.cz

Chudajrí oznámil, že odchází z osobních důvodů. Jeho rezignace ale přichází dvanáct dní poté, co v rozhovoru pro Bloomberg kategoricky vyloučil, že by SNB poskytla Credit Suisse další finanční injekci, pokud by ji problémová švýcarská banka potřebovala. Chudajrí vysvětlil, že pokud by SNB přikoupila další akcie Credit Suisse, přesáhl by její podíl deset procent, čemuž brání mimo jiné regulatorní důvody.

Ještě ten den následoval prudký propad akcií Credit Suisse až na historicky nejnižší úroveň a předznamenal rychlý konec nadějí na záchranu banky bez vnější pomoci. Do věci se vložila švýcarská vláda, která odmítla připustit pád druhé největší banky v zemi. Po několika dnech hektických vyjednávání se na převzetí Credit Suisse dohodl její úhlavní rival UBS. Hodnota transakce dosáhne tří miliard švýcarských franků (72 miliard korun). Existenční potíže Credit Suisse vyvolaly obavy o zdraví dalších evropských bank, například Deutsche Bank. Čtěte podrobnosti o krizi německé banky.

Saúdská SNB na pádu akcií Credit Suisse prodělala miliardu dolarů. Chudajrí se později pokoušel situaci uklidnit, když například pro CNBC řekl, že panika kolem Credit Suisse i dalších bank je „zcela neodůvodněná“.

„Minulý týden jsme tu měli jedno selhání, ale vůbec se to neblíží, nemá to nic společného s tím, co jsme zažili v roce 2008. Toto je jeden izolovaný incident, regulátoři zabránili všem možnostem, aby se to rozšířilo,“ řekl. Dodal, že SNB avizovala již loni v říjnu, kdy do Credit Suisse vstupovala, že její podíl nepřesáhne desetiprocentní hranici.

SNB je z 37 procent řízená saúdským královským fondem. Blízkovýchodní země mají za sebou dlouhou historii investování do světového bankovního byznysu. Během finanční krize fondy vládnoucích rodů Spojených arabských emirátů, Kataru nebo Kuvajtu investovaly v souhrnu 69 miliard dolarů do bank jako Barclays, Merrill Lynch nebo Citigroup, vyplývá z dat společnosti Global SWF, která cituje Bloomberg. Blízkovýchodní investoři tehdy na těchto transakcích mnohdy prodělali. I nyní je v Credit Suisse zainteresováno více hráčů z tohoto regionu. Druhým největším akcionářem, v závěsu za SNB, je katarský fond Qatar Holding LLC, který akcie v Credit Suisse přikupoval ještě v lednu.