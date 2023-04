U elektromobilů se vyplatí se sjednat i vyšší limity pojištění | e15.cz

Ani elektromobil se neobejde bez povinného ručení. Povinné ručení – jak už samotný název napovídá – je povinným pojištěním. V opačném případě majiteli hrozí vysoké pokuty i riziko, že případné škody bude muset platit z vlastní kapsy. Naproti tomu havarijní pojištění je pojistkou dobrovolnou. Jak je to s podmínkami a cenami právě u elektrovozidel?

Počet provozovaných elektromobilů roste téměř dvojnásobně

Prodej elektromobilů vloni v Česku narostl o 47 procent na 3895 nově registrovaných elektroaut. Vyplývá to z aktuálních dat zveřejněných Evropskou asociací výrobců automobilů (ACEA) „V celé EU se v loňském roce prodalo o čtvrtinu více čistě bateriově poháněných elektromobilů než v roce 2021, celkem 1 123 778,“ uvádí konzultant pro elektromobilitu leasingové společnosti Arval Tomáš Kadeřábek. O 10 procent narostly v Česku také prodeje hybridů, naopak registrace nových plug-in hybridů klesly o téměř pět procent. V Česku se mezi lety 2021 a 2022 prodalo o 13 procent méně aut s pohonem na benzin, u naftových pohonů to bylo o 9 procent méně.

Nárůst zájmu o elektromobily potvrzuje také Vojtěch Neduchal z Monety Money Bank, která v loňském roce zaznamenala rekordní počet sjednaných úvěrů poskytovaných na elektrovozy: „Klienti jeví čím dál větší zájem o vozy s udržitelným pohonem. V roce 2022 jsme uzavřeli o polovinu více smluv než v roce předchozím, celkem jsme na elektromobily poskytli úvěry v hodnotě 55 350 000 korun,“ říká Neduchal.

Elektromobilita: Jaké jsou plány EU a světa?

Pro povinné ručení volte raději vyšší limity

U povinného ručení je jedno, zda nehodu zaviní elektromobil či jiné vozidlo, odškodnění poškozeného bude vždy stejné. „Dle statistik jsou navíc škody při nehodách elektromobilů vyšší kvůli složitým moderním technologiím a jejich opravám ve specializovaných servisech. Potenciální riziko roste kvůli tichosti těchto vozů i pro chodce. Odborníci se proto shodují na minimálním limitu povinného ručení ve výši 100/100 mil. korun,“ doporučuje Pavel Plíva, analytik společnosti Freedom Financial Services.

Jinak dnes již oproti klasickým autům není žádný výrazný rozdíl. „Elektroaut je už docela dost, takže to pro pojišťovny není nic výjimečného. V minulosti například pojišťovny neposkytly asistence při vybití baterie, ale při vyčerpání paliva ano. Dnes už je toto na stejné úrovni a asistence se poskytují i při vybité baterii u elektroauta,“ poznamenává Lukáš Chytil, analytik neživotního pojištění Partners.

Zajímavostí pak je, že dosud bylo povinné ručení pro elektromobily levnější. Pojišťovny totiž neměly vytvořené kategorie určené právě pro elektromobily a řadily je všechny do nejnižších sazeb. „I proto, že bylo elektromobilů málo, chyběla pojišťovnám konkrétní data pro nastavení pojistných produktů – konkrétně o počtu havárií, oprav a nákladech na opravy. To se však s rozmachem elektromobility mění,“ vysvětluje Pavel Plíva. Do pojistných sazeb elektromobilů se začínají promítat nové parametry, které s provozem elektromobilů souvisí.

Havarijní pojištění – vyplatí se allrisk

Při stanovení pojistného vychází pojišťovny ze vstupních parametrů, které známe z povinného ručení. Navíc je však důležitá i pořizovací cena vozidla.

„Co se týče ceny havarijního pojištění, ta je u elektromobilů oproti klasickým autům obecně vyšší. Je to dáno především tím, že škody na elektromobilech bývají v případě nehody mnohem větší. Důvodem je řada velmi drahých součástek, při každé menší nehodě se pak náklady na opravu šplhají mnohem výše než u ostatních typů vozidel,“ vysvětluje Martin Daneš, pojistný analytik ze Srovnejto.cz.

Běžná nehoda pak klidně skončí i odpisem. Mohou za to především moderní technologie typu palubních asistentů či senzorů. Klíčová je ovšem také baterie, která tvoří podstatnou část ceny vozidla.

„Určitě se vyplatí si sjednat tzv. allriskové pojištění. Někteří výrobci například uvádějí nutnost kompletní výměny baterie při jejím sebemenším poškození nebo v případě jakéhokoliv poškození hlavního kabelového svazku. V rámci pojištění se majitelům rozhodně vyplatí myslet na baterii, případně na pojištění nabíjecí stanice a veškeré kabeláže,“ míní Pavel Plíva.

Kolik stojí pojištění elektromobilu?

Srovnali jsme nabídky pojišťoven a uvádíme pět cenově nejvýhodnějších pojištění. Požadovali jsme pojištění vozidla Škoda Enyaq. U povinného ručení jsme vybrali limit minimálně 100/100 mil., u havarijního pojištění allrisk a připojištění skel na pojistnou částku 10 tisíc korun.

Asistenční služby U asistenčních služeb záleží, jak jsou přesně definována rizika a také kolik asistenčních zásahů za pojistný rok pojišťovna uhradí. Vznikly tak nové asistenční služby, které obsahují: Odtah k nabíjecí stanici, kdy se jedná například o odtah k nejbližší nabíjecí stanici. Ta přitom může být vzdálená i několik desítek kilometrů, protože v Česku zatím nejsou tak rozšířené jako v zahraničí. Pomoc s nastartováním v případě vybití akumulátoru.