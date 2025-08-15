Česká deskovka čelí v zahraničí bojkotu kvůli Rowlingové. Tržbami z edice Harry Potter podpoří trans lidi
Speciální vydání populární české deskovky Krycí jména s motivy Harryho Pottera spustilo mezi zahraničními hráči bojkot. Důvodem jsou opakované výroky spisovatelky J. K. Rowlingové, ve kterých se vymezuje proti trans lidem. Vydavatel Czech Games Edition se v reakci na kritiku rozhodl věnovat veškeré tržby z nové edice organizacím pomáhajícím právě trans osobám.
Má na kontě „herního Oskara“, deník The Guardian ji označil za deskovku dekády a její online verze v roce 2022 dokonce v prodejích překonala světový fenomén Minecraft. Hru Krycí jména podle návrhu Vladimíra Chvátila vydává společnost Czech Games Edition (CGE). Úspěchy sklízí i se svou anglickojazyčnou verzí Codenames. Celosvětově se hry od roku 2015 prodalo přes 16 milionů kusů.
Červencové oznámení speciální edice Harry Potter: Back to Hogwarts ale vyvolalo mezi fanoušky rozhořčení. Prakticky okamžitě po 23. červenci, kdy firma licenci oznámila, se na sociálních sítích objevily výzvy k bojkotu firmy. Kritici upozorňovali na výroky J. K. Rowlingové namířené proti trans osobám a na to, že z licenčních poplatků za produkty s motivy Harryho Pottera – včetně právě hry Codenames – pravidelně podporuje organizace s anti-trans agendou.
Pro vydání nové hry na motivy Harryho Pottera si přitom vydavatelství nemohlo vybrat lepší načasování – hlavní hrdina totiž letos slaví pětačtyřicáté narozeniny, autorka knižní předlohy Rowlingová dokonce šedesáté.
CGE nejprve reagovalo prohlášením, ve kterém vyjádřilo pochopení pro ty, kdo kvůli autorce kouzelnický svět odmítají, a vyzvalo k „ohleduplnosti, empatii a respektu“ v diskuzích. Konkrétní kroky ale nepřislíbilo. Situace se mezitím vyostřila na herních fórech i na síti Bluesky, kde někteří uživatelé obvinili vydavatele z blokování kritiků.
„Podporou a nákupem čehokoliv, co souvisí s Harrym Potterem, přispíváte penězi J. K. Rowlingové a její anti-trans agendě,“ uvedl například na Bluesky uživatel @systemreactor. „Z mé zkušenosti se příznivci trans lidí a nadšenci deskových her často prolínají. To pro ně [CGE] pravděpodobně nedopadne dobře,“ napsal na redditu ve vlákně odpůrců spisovatelky uživatel MalcariusThaxill.
Obavy z odlivu hráčů nakonec přiměly CGE k zásadnímu rozhodnutí – veškeré tržby z nové edice firma věnuje organizacím pomáhajícím trans lidem. „Jsme zničení z toho, že projekt, který jsme s vámi chtěli nadšeně sdílet, místo radosti přinesl tolik bolesti,“ napsala na sociálních sítích. Přiznala také, že některé účty skutečně blokovala. „Věříme v právo lidí na jejich vlastní identitu a odmítáme nenávist i náboženský fanatismus ve všech podobách. Práva trans lidí jsou lidská práva,“ dodalo vydavatelství.
Kontroverze kolem J. K. Rowlingové
Rowlingová v posledních letech zesiluje svůj aktivismus zaměřený zejména proti trans ženám. Výrazněji se vyjádřila už v roce 2019, když se na síti X zastala daňové poradkyně Mayi Forstater, která přišla o práci za výroky považované za urážlivé vůči lidem, kteří zvažují nebo podstoupili změnu pohlaví. Forstater později vysoudila odškodné a v roce 2021 založila organizaci Sex Matters, jež lobbuje za jasnou definici pohlaví v britských zákonech.
S tou je spojovaná i sama Rowlingová, která v roce 2022 vydala pod pseudonymem Robert Galbraith částečně autobiografický román The Ink Black Heart, jehož hlavní hrdinka – spisovatelka – čelí online útokům po obvinění z transfobie. Podle časopisu Rolling Stone kniha útočí na „bojovníky za sociální spravedlnost“ a vykresluje protagonistku jako oběť politicky motivované kampaně.
V květnu 2025 pak autorka knih o Harrym Potterovi oslavila rozhodnutí britského nejvyššího soudu, který omezil definici ženy v zákoně o rovnosti na „biologické pohlaví“, čímž vyloučil trans ženy z ochrany před diskriminací. Na sociálních sítích sdílela svou fotografii s koktejlem a doutníkem s popiskem „Miluji, když se plán podaří“. Zároveň oznámila vznik fondu J.K. Rowling Women’s Fund, jenž má financovat právní podporu pro jednotlivce a organizace bojující za zachování práv žen založených na biologickém pohlaví.