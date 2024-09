Skupina Air Bank zvýšila čisté zisky, rostl i počet klientů

Skupina Air Bank, kterou tvoří stejnojmenná banka, zahrnující také značku Zonky, a český a slovenský Home Credit, v letošním prvním pololetí vytvořila čistý zisk 1,3 miliardy korun. Meziročně je to nárůst o pět procent. Skupina o tom informovala ve čtvrtek. Také ostatním velkým bankám v pololetí zisky spíše rostly.

Aktiva skupiny vzrostla v prvním pololetí o 17 procent na 188,5 miliardy Kč. Air Bank dosáhla koncem června návratnosti vlastního kapitálu 21,8 procenta. Počet jejích klientů se zvýšil o 124 tisíc na 1,69 milionu.

Výnosy skupiny meziročně vzrostly o osm procent na 4,52 miliardy korun. Provozní náklady se zvýšily o 16 procent na 2,12 miliardy korun. Úvěrové portfolio se zvýšilo o šest procent na téměř 100 miliard korun. Vklady klientů stouply o 19 procent na 161,7 miliardy korun.

„Pokračujeme v růstu a rozšiřování portfolia služeb, které jsou relevantní pro naše klienty. Zároveň investujeme do dalšího technologického rozvoje. Letos jsme se zaměřili na individuální investování,“ komentoval výsledky generální ředitel Air Bank Michal Strcula. Air Bank ve spolupráci se společností O2 spustila ekosystém Unity, který propojuje bankovní a telekomunikační služby pro společné klienty.

Home Credit v Česku a na Slovensku v prvním pololetí financoval nové úvěry v objemu o pětinu vyšším než ve stejném období roku 2023. Portfolio úvěrů poskytnutých klientům tak od počátku roku narostlo o 2,9 miliardy korun. Počet klientů se od začátku letošního roku zvýšil o 11 procent a přesáhl 350 tisíc. Home Credit také dokončil významnou obchodní akvizici části podniku od společnosti BNP Paribas Personal Finance SA, který na Slovensku působil pod obchodní značkou Cetelem.

Air Bank a Home Credit ČR a Slovensko jsou součásti společnosti PPF Financial Holdings, patřící do skupiny PPF. Ta investuje do mnoha odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu v Nizozemsku.