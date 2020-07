Čas na zotavenou: Arca Investments získala ochranu před věřiteli | E15.cz

Česko-slovenská finanční skupina Arca Investments získala na Slovensku dočasnou soudní ochranu před věřiteli. Vyplývá to z oznámení okresního soudu v Trnavě, které bylo dnes zveřejněno v obchodním věstníku. Arca využila zákona, který Slovensko zavedlo kvůli pandemii nemoci covid-19.

Skupina již minulý týden po podání návrhu k soudu informovala, že chce využít čas pod ochranou před věřiteli na přípravu plánu k reorganizaci společnosti a plánu pro uspokojení nároků věřitelů.

Skupina Arca podle slovenského listu Denník N vykazuje poměrně vysokou zadluženost a na začátku června proniklo na veřejnost, že se zpožďuje s proplacením směnek za 25 milionů až 30 milionů eur (668 milionů až 801 milionů korun).

Slovenský zákon předpokládá, že institut dočasné ochrany v souvislosti s pandemií covidu-19 skončí na začátku října. Vláda ale může jeho trvání prodloužit do konce letošního roku. Podnikatel pod dočasnou ochranou například nesmí prodat svůj majetek ani rozdělit zisk. Zákona už využilo více firem včetně vydavatele listu Pravda, který patří do české skupiny Our Media. V ní je většinovým vlastníkem senátor Ivo Valenta.

Skupina Arca, jejíž aktiva podle dostupných informací činí 2,3 miliardy eur (asi 62 miliard korun), například letos v dubnu oznámila nákup zhruba polovičního podílu v české realitní společnosti M&M Reality. Skupina působí hlavně ve střední a východní Evropě. Jejím většinovým akcionářem je Rastislav Velič.