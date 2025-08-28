Skupině Air Bank v pololetí vzrostl čistý zisk téměř o polovinu
Skupina Air Bank, kterou tvoří stejnojmenná banka, zahrnující také značku Zonky, a český a slovenský Home Credit, v letošním prvním pololetí vykázala čistý zisk 1,9 miliardy korun. V meziročním srovnání to představuje nárůst o 45,2 procenta. Skupina o tom informovala ve čtvrtek. Růst zisků zaznamenaly v prvním pololetí také ostatní velké tuzemské banky.
Aktiva skupiny vzrostla v prvním pololetí o 7,3 procenta na 212,8 miliardy korun. Air Bank dosáhla koncem června návratnosti vlastního kapitálu 25,3 procenta. Počet jejích klientů se meziročně zvýšil o 5,8 procenta na 1,91 milionu.
Výnosy skupiny meziročně vzrostly o 21,4 procenta na 5,5 miliardy korun. Provozní náklady vzrostly o 9,2 procenta na 2,3 miliardy korun. Úvěrové portfolio se zvýšilo o 8,5 procenta na 118,8 miliardy korun. Vklady klientů dosáhly 183,6 miliardy korun, meziročně jsou vyšší o 8,2 procenta.
„Systematicky jdeme za naším cílem být jednou z největších retailových bank v Česku. Rosteme v úvěrech, rozšiřujeme nabídku služeb v investování, posilujeme v hypotékách i v účtech pro podnikatele,“ uvedl předseda představenstva Air Bank Michal Strcula.
Home Credit v ČR a na Slovensku v prvním pololetí financoval nové úvěry v objemu o 14 procent vyšším než ve stejném období loňského roku. Portfolio úvěrů poskytnutých klientům se od počátku letošního roku zvýšilo o 1,3 miliardy korun. Počet klientů se zvýšil o jedno procento na 376 tisíc.
Air Bank a Home Credit ČR a Slovensko jsou součásti společnosti PPF Financial Holdings, patřící do skupiny PPF. Ta investuje do mnoha odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe, svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu má v Nizozemsku.