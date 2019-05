Soud povolil reorganizaci Zootu. Věřitelé přijdou o více než půl miliardy | E15.cz

Internetový obchod s módou Zoot může zahájit proces oddlužení. Městský soud v Praze firmě povolil reorganizaci poté, co doložila, že její plán záchrany firmy má podporu potřebné části věřitelů. Do Zootu má v rámci reorganizace vstoupit nový investor, společnosti Company New z investiční skupiny Natland.