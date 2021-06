Soud ustavil prozatimní věřitelský výbor zkrachovalé Arca Investments | E15.cz

Soud po jmenování prozatímního věřitelského výboru uložil členům, aby zvolili předsedu a do patnácti dnů oznámili jeho jméno soudu.

„Podle insolvenčního zákona do doby, než dojde k ustanovení věřitelského výboru a potvrzení volby jeho členů a náhradníků, může insolvenční soud, a to i před první schůzí věřitelů a před rozhodnutím o úpadku, jmenovat prozatímní věřitelský výbor. Navrhne-li to přihlášený věřitel, učiní tak neprodleně,“ odůvodnil jmenování prozatímního věřitelského výboru soudce Městského soudu v Praze Aleš Bartoš.

Právní zástupce společnosti Arca Investments Petr Kuhn se k věci nechtěl vyjádřit. „Bez komentáře,“ sdělil.

Městský soud v Praze už 11. května zahájil s Arca Investments místní insolvenční řízení a insolvenčním správcem jmenoval Lee Loudu. Hlavní insolvenční řízení v kauze se povede na Slovensku, kde jsou kořeny padlé investiční skupiny.

Na to zareagovala advokátní kancelář Langmeier & Co., která v polovině května podala insolvenční návrh na společnost Arca Investments na Slovensku. Kancelář zastupuje desítky nezajištěných věřitelů Arca Investments či jejích dceřiných firem.

Arca Investments připravuje reorganizační plán ve spolupráci s poradci Tarpan Partners a advokátní kanceláří Badokh. Závazky skupiny činí 18,6 miliardy korun. Z toho představují závazky ze směnek přes 15,5 miliardy korun, pohledávky věřitelů ze směnek v Česku dosahují 13 miliard korun. Věřitelů je 1889, z toho v ČR přes osmdesát procent.