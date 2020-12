Spoluzakladateli izraelské navigace Waze pomůže česká fintechová asociace | E15.cz

Usnadnit izraelskému start-upu Refundit expanzi do střední Evropy. Tak vypadá první projekt nové platformy vznikající z iniciativy tuzemské fintechové asociace, která chce prohloubit spolupráci české a izraelské fintechové scény. Refundit je dílem Uriho Levina, spoluzakladatele globální navigační služby Waze, kterou v roce 2013 koupil Google za jednu miliardu dolarů.

Česko-izraelská fintechová platforma chce podporovat vzájemnou spolupráci, otevírat trhy a překonávat administrativní bariéry. V Česku podle fintechové asociace působí zhruba 150 fintechových firem. Nově tak mají mít snazší přístup ke kontaktům na izraelském trhu. Týká se to například českého start-upu Easychange zaměřeného na směnu měn. Pobočky má v Londýně a New Yorku a chystá expanzi právě do Izraele.

Maria Staszkiewicz z české fintechové asociace vidí potenciál v rychlejší a efektivnější digitalizaci veřejné správy a souvisejících služeb.

Za izraelskou stranu bude v platformě Tal Sharon, šéf fintechové společnosti Equitech a současně prezident izraelské fintechové asociace. Izrael je podle něj právem nazýván zemí start-upů především díky iniciativě lidí a státní podpoře podnikání.

V této blízkovýchodní zemi, která má necelých devět milionů obyvatel, působí na pět set většinou globálně zaměřených fintechových start-upů. Působí v oblastech investování, bezpečnosti, pojištění či obchodu. Patří k nim například investiční služba eToro či start-up Lemonade ze sektoru pojišťovnictví.

Do platformy je zapojený také Uri Levine, spoluzakladatel navigace Waze. Ten v roce 2017 založil další start-up Refundit, který v Evropě funguje v Belgii a v brzké době chystá expanzi na španělský, český a slovenský trh. Zákazníkům prostřednictvím aplikace pomáhá s vracením DPH za zakoupené zboží při odletu z navštívených zemí.

„Do budoucna vnímám ještě větší příležitosti v e-commerce, logistice a oblastech kolem vzdáleného fungování jako práce na dálku, vzdálené studium či zdravotnictví. V dalších deseti letech lze očekávat zvýšené investice vlád do digitalizace zdravotnictví,“ uvedl Uri Levine, který se také angažuje v izraelském investičním fondu Founders Kitchen.