Stát zkouší zbrzdit boom firemních bondů | E15.cz

Stát chystá opatrnou osvětu pro drobné investory, kteří se rozhodli investovat své úspory do dluhopisů českých firem. Ministerstvo financí totiž připravuje pro zájemce o bondy kuchařku, která by takzvaně na první dojem měla i investory bez znalosti problematiky provést riziky nákupu tak, aby se vyvarovali ztrát. Konkrétní představa úřadu je zatím nejasná, materiál představený v dubnu je prozatím v režimu veřejné diskuse, perspektivně by se ale měl stát součástí domácí legislativy.