Stát zvedne životní minimum o čtyři stovky | E15.cz

U samotného dospělého by se minimum mohlo dostat z nynějších 3410 na 3860 korun. U dětí a dospělých v rodině, jejichž částky se pohybují od 1740 do 3140 korun, by se přidalo od 230 do 410 korun. Existenční minimum by činilo místo 2200 pak 2490 korun.

Původně ministerstvo práce navrhovalo navýšení od března. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) návrh nařízení s březnovým termínem předložila loni před vánočními svátky. V chystaném předpisu je nyní uvedena platnost od druhého čtvrtletí.

Původně šéfka rezortu práce usilovala o přidání už od loňska, pak od letošního ledna. Záměry ale neprosadila. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) podmiňovala navýšení minima revizí dávek. Maláčová těsně před vánočními svátky předložila novely se změnami a zpřísněním vyplácení peněz od státu, které by měly platit nejspíš od roku 2021 či 2022.

Nové předpisy by se měly podle stanovených pravidel zavádět do praxe vždy od ledna, nebo od pololetí. Výjimky jsou možné jen u naléhavého veřejného zájmu. Ministerstvo práce uvedlo, že tento případ nastal, protože minimum se neupravovalo od roku 2012 a další odkládání ohrožuje lidi v tísni.

„Je sice nízká nezaměstnanost, zvýšily se důchody a rodičovský příspěvek,“ zdůvodnili autoři návrhu. „Stále ale zůstává nikoli bezvýznamná skupina osob, které si z objektivních důvodů nemohou zvýšit příjem vlastním přičiněním a stávající příjmy jim neumožňují zabezpečení základních životních potřeb,“ píše se v návrhu s tím, že se to týká třeba seniorů, rodin s malými dětmi či postižených.

Například rodiče s pětiletým a osmiletým dítětem mají nyní minimum 9850 korun. Po zvýšení by to mohlo být 11 140 korun. U samotného otce či matky se čtyřletým dítětem by se částka ze 4880 korun mohla dostat na 5520 korun. Dvojice důchodců by měla místo 5970 pak 6750 korun.

S životním minimem se srovnává příjem žadatelů o dávky. Zjišťuje se tak, zda mají na pomoc od státu nárok. Například přídavek na dítě či porodné je pro rodiny s příjmem pod 2,7násobek minima. Podle ministryně po zvyšování mezd, důchodů a příspěvků na péči řada lidí už na dávky od státu nedosáhne. Už dřív Maláčová řekla, že přišlo o porodné 60 tisíc rodin, o přídavek na dítě 200 tisíc rodin a o příspěvek na bydlení mnozí senioři. Ministerstvo poukázalo i na to, že po navýšení minima zůstane lidem v exekuci vyšší nezabavitelná částka.

Minimum se zvýšilo naposledy v lednu 2012, a to o devět procent. Od té doby se ceny zvedly o 13,2 procenta, uvedlo ministerstvo. Podle podkladů pro vládu by po růstu minima mohlo přibýt 500 až 600 příjemců příspěvku na živobytí, u přídavku na dítě asi 11 tisíc a u porodného asi 2000. Letošní výdaje by se tak zvedly o 390 milionů korun, resort na to peníze v rozpočtu má.

Pro letošek je v pokladně ministerstva na dávky v hmotné nouzi na příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou pomoc 5,35 miliardy. Tolik se vyplatilo před dvěma lety. Loni se vydalo téměř o pětinu méně, a to 4,41 miliardy. Na výdaje na dávky státní sociální podpory, na přídavek a příspěvek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné a na pěstounskou péči je v rozpočtu 49,25 miliardy. Loni se utratilo kolem 38 miliard, k dispozici bylo bezmála 43 miliard.