Svěřte mi úspory, ručím tisícovkou. Češi nechávají miliardy v černých bankách, padl exemplární trest
Vzít své těžce vydělané úspory a uložit je na konto u banky s mnohamiliardovým kapitálem a garancí výplaty v případě krachu anebo je raději svěřit firmě se základním jměním jedné tisícikoruny a bez jakýchkoli záruk, která se jako banka jen tak trochu tváří? Byť za atraktivnější výnos? Téma černého bankovnictví v posledním roce silně rezonuje v České národní bance, která chce v tomto směru vyčistit domácí trh. Další obří pokuta padla v závěru prázdnin.
Téměř čtyři roky na odvrácené straně tuzemského bankovního trhu. Takový je podle České národní banky příběh firmy Michal Motl investment services, která bez bankovní licence posbírala za léta 2020 až 2024 od klientů bezmála 190 milionů korun.
Nabídka oproti klasickým bankám mohla znít atraktivně. Roční úrok, za který by si klient uložil peníze na spořícím účtu některé z velkých bank, tady mohl teoreticky získat za jediné čtvrtletí. To vše ale s rizikem, že pokud se něco zvrtne, své peníze už možná nikdy neuvidí. Podle ČNB jde o příklad černého bankovnictví, v závěru srpna za to firmě potvrdila exemplární pokutu ve výši patnácti milionů korun. Právě černé bankovnictví je v posledním roce nejvíce trestanou disciplínou domácího finančního trhu.
„Účastník řízení poskytoval získané finanční prostředky společnosti, která nepodléhá dohledu ČNB, k investování prostřednictvím automatického obchodního systému Forex trading, tedy k investování s vysokým rizikem, které negarantuje návratnost majetku, jeho části či výnosy z něj,“ uvádí mimo jiné srpnové rozhodnutí ČNB, v němž bankovní rada po dřívějším odvolání firmy podnikatele Michala Motla se tisícikorunovým základním jměním, která se mezitím letos v červnu přejmenovala na Nordbridge Investments, potvrdila výši pokuty za sběr vkladů bez licence.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!