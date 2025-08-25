UniCredit posiluje vliv v Commerzbank, místo v jejím vedení zatím nepožaduje
Italská bankovní skupina UniCredit zvýšila svůj podíl v německé Commerzbank na 26 procent a upevnila tak pozici největšího akcionáře. Přestože získala souhlas Evropské centrální banky k navýšení až téměř 30 procent, nyní neusiluje o místo ve vedení německého finančního domu. Posilování pozice v Commerzbank doprovázejí také rostoucí zisky UniCredit i její české a slovenské pobočky.
UniCredit je druhou největší italskou bankou a před rokem se v Commerzbank stala největším soukromým investorem. Setkala se však s ostrým odporem německé vlády, které se nelíbí, že by Italové mohli později ovládnout celou banku. Německá vláda nyní v Commerzbank drží asi 12 procent a je druhým největším akcionářem.
UniCredit začátkem letošního roku získala souhlas Evropské centrální banky zvýšit podíl v Comerzbank až na téměř 30 procent. V pondělí italská banka uvedla, že „v tuto chvíli" neusiluje o místo ve vedení Commerzbank. Uvedla také, že dosavadní investice vytvořila pro akcionáře UniCredit významnou hodnotu.
Generální ředitel UniCredit Andrea Orcel už dříve řekl, že by mohl zahájit pokus o převzetí celé Commerzbank, rozhodnutí v této věci ale několikrát odložil. Zdůvodňoval to postojem německé vlády a také tím, že akcie Commerzbank za poslední rok zpevnily, což převzetí banky Italům prodražuje.
Stabilní růst
V červenci UniCredit zvýšila podíl na 20 procent, i tehdy díky tomu, že prodala část derivátů, které představovaly zhruba desetiprocentní podíl na akciovém kapitálu Commerzbank. Šestadvaceti procentní podíl v Commerzbank měl ke konci pátečního obchodování na burzách hodnotu asi 10,7 miliardy eur (více než 262 miliard korun), uvedla agentura Bloomberg.
Růst hlásí i tuzemská pobočka. UniCredit Bank v Česku a na Slovensku dosáhla v prvním pololetí čistého zisku 233 milionů eur (5,8 miliardy korun), což je meziročně o 5,5 procenta více. Objem poskytnutých úvěrů stoupl o více než deset procent a vklady o 5,2 procenta. Banka má v regionu téměř 900 tisíc klientů a její výsledky potvrzují stabilní růst na českém i slovenském trhu.