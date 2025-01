Česká exportní banka se integruje do Národní rozvojové.

Národní rozvojová banka (NRB), která do roku 2021 působila pod názvem Českomoravská záruční a rozvojová banka, bude mít podle nových pravidel za úkol financování strategických projektů. Cílem banky bude podle zákona podporovat hospodářský, sociální a environmentální rozvoj České republiky a projekty obcí a krajů. Do budoucna se propojí s Českou exportní bankou (ČEB). Schválil to ve středu Senát. Normu nyní dostane k podpisu prezident.

Záměr sloučit obě státní banky schválila vláda předloni. ČEB by se měla stát dceřinou společností NRB. Cílem tohoto kroku je, aby se národní banka stala významnější součástí hospodářské politiky a silným partnerem pro podporu malých a středních podniků. NRB by také měla hrát roli při výstavbě infrastruktury a přípravě státu na klimatické změny či digitalizaci.

S nápadem na propojení bank přišla v roce 2022 Národní ekonomické rada vlády (NERV). Je to jedno z 29 úsporných opatření, která NERV vládě předložil.

NRB bude moci vydávat střednědobé státní dluhopisy se státní zárukou. Pro veřejný sektor bude poskytovat poradenskou činnost týkající se financí. Nebude spadat pod regulaci EU pro úvěrové instituce, a to na základě evropské směrnice. Na NRB se tak nebudou vztahovat některé povinnosti pro banky, zároveň ale přijde o možnost přijímat vklady od občanů, což se však už nyní neděje.

NRB na základě zákona také bude moct získat státní záruku za některé dluhy, což jí umožní snáz a levněji emitovat dluhopisy pro financování svých projektů. Nebude smět poskytovat služby v jiných státech EU. Část peněz bude muset vést na účtech u České národní banky.

Související předloha, která mění navazující zákony, se souhlasem Senátu ruší povinnost některých organizací dávat půl procenta z příspěvku do Fondu kulturních a sociálních potřeb na spoření na stáří. Důvodem je to, že malé organizace s malým rozpočtem dávají na tento účel také málo peněz. Vládní konsolidační balíček od loňského ledna snížil základní příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb o polovinu, tedy ze dvou procent na jedno procento z objemu nákladů zúčtovaných na platy nebo mzdy. Nejméně polovina základního přídělu do fondu musí být povinně na podporu produktů na zabezpečení zaměstnanců ve stáří.

NRB je na trhu od roku 1992, kdy začala fungovat pod původním názvem. Od svého založení poskytla soukromému a veřejnému sektoru podporu v podobě záruk a zvýhodněných úvěrů přes 500 miliard korun. Je stoprocentně vlastněná státem. ČEB vznikla v roce 1995 a je součástí systému státní proexportní politiky.

NRB můžou žádat malé a střední firmy zasažené zářijovými povodněmi o bezúročný úvěr na obnovu svého podnikání. S úvěrem počítají například České Budějovice pro financování výstavby bytového komplexu, kde má vzniknout víc než 300 nových bytů. Ostravské univerzitě má banka pomoci s úvěrem na financování výstavby nových kolejí za miliardu korun. V Sokolově má banka financovat výstavbu nové budovy Střední živnostenské školy. Banka také připravuje nový program pro česko-ukrajinské firmy, který by podpořil jejich investiční projekty na Ukrajině.

Jedna ze schválených změn umožní také Exportní a garanční pojišťovací společnosti (EGAP) pojišťovat dodávky českých vývozních firem pro zahraniční odběratele. Půjde i o případné české dodávky pro korejskou společnost KHNP, která zvítězila v soutěži na výstavbu nových jaderných zdrojů v Dukovanech.