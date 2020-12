V ekologických financích se točí desítky bilionů dolarů | E15.cz

Investoři na světě vlastní „zelená aktiva“ ve výši desítek bilionů dolarů. Jde o dluhopisy developerských firem, o investice do obnovitelných zdrojů energie, vodních zdrojů nebo do sociálních projektů. Investičním světem se valí vlna investic podle pravidel ESG (zkratka pro slova environmental, social, governance, pozn. red.), tedy pro společensky odpovědné investování.

Poptávka roste ze strany institucionálních investorů, jako jsou pojišťovny, podílové a burzovně obchodovatelné fondy, ale rovněž i otrlých investorů z řad dravých hedgeových fondů. Lídrem v hedgeových fondech je nejúspěšnější hedgeový manažer za uplynulý rok Chris Hohn, který tlačí firmy ve svém portfoliu ke snižování emisí.

„Podle analýzy společnosti Morningstar je nyní celosvětově investováno do udržitelných aktiv více než 21,4 bilionu dolarů, z toho jen v Evropě 13 bilionů dolarů,“ říká generální ředitel bankovního domu HSBC Česká republika Richard Keery.

Podle jiných studií jsou dokonce čísla i vyšší. Konzultační společnost Opimas uvádí investovaná aktiva podle ESG ve výši přes čtyřicet bilionů dolarů, když v roce 2016 to bylo 22,9 bilionu. Jen v USA by pak podle organizace US SIF Foundation měli investiční správci mít v udržitelných investicích majetek okolo 17,1 bilionu dolarů.

Důvodem rozdílů v sumách jsou zřejmě neexistující jednotná pravidla, co se má brát za investici ESG. „Zatím neexistuje jedno globální vymezení ESG investic. Různé pravidla stanovuje Asie, Amerika i Evropa. Zatím i jednotlivé země EU přistupovaly k vymezení ESG rozdílně a přijímaly vlastní klasifikace,“ upozorňuje Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR.

Nicméně zmíněné studie ukazují, že řádově půjde rozhodně o desítky bilionů dolarů. „Zájem o udržitelné financování a investice je bezpochyby na vzestupu, zejména mezi investory z Evropy. Tento trend vidíme i u firem v České republice,“ uvádí Keery. „V poslední době zde pozorujeme zájem o zelené dluhopisy a jiné formy udržitelného financování,“ dodává.

Na zelené vlně se ostatně veze i realitní magnát Radovan Vítek. Jeho skupina CPI Property Group vydala letos zelené dluhopisy v objemu přes dvacet miliard korun.

Klienti totiž chtějí, aby manažeři fondů dbali na klimatické a sociální otázky, což se už setkává s odezvou. Investiční firmy na celém světě včetně kolosů jako BlackRock nebo Amundi rychle rostoucí poptávce po ESG fondech vycházejí vstříc.

Přilákat investory proto chtějí i tuzemské finanční skupiny. „V tuto chvíli spolu s naší mateřskou skupinou Erste chystáme k uvedení na českém trhu komplexní ESG portfolio České spořitelny. K dispozici by mělo být krátce po Novém roce,“ říká mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Udržitelný fond kvalifikovaných investorů Watt & Yield už od minulého roku nabízí investiční skupina Portiva. „Jsme jedni z prvních, kteří mají fond ESG. Investujeme do obnovitelných zdrojů energie a zelených nemovitostí, což jsou pasivní budovy, energeticky soběstačné nebo s ekologickým certifikátem,“ uvádí šéf Portivy Pavel Svoreň. Fond nyní spravuje majetek v objemu 250 milionů korun a příští rok chce jeho výši ztrojnásobit.

Trend investic ESG se navíc podle expertů teprve rozjíždí. Podle zakladatele finanční společnosti deVere Group Nigela Greena se z ESG stane v příští dekádě megatrend. O tento styl investování se zajímá či už aktivně investuje čtvrtina klientů společnosti.

„Tento fenomén je připraven dramaticky zrychlit, když v Bílém domě bude Joe Biden,“ dodává Green s tím, že Bidenova administrativa bude „zelenější“ než Trumpova.

Podobně se vyjadřuje Svoreň. „Ještě to ani nezačalo. Čím bude populace vzdělanější a začnou více investovat mileniálové, tak to poroste na síle,“ doplňuje.