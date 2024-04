Komerční banka vyplatila za dva týdny 2549 věřitelům Sberbank CZ 19,6 miliardy korun, tedy více než třetinu celkové částky. Většina osobně požádala na pobočce. On-line žádost, kde je nárok na výplatu do maximálně 100 tisíc korun, podalo 324 osob. Dnes to řekla mluvčí KB Šárka Nevoralová. Podle ní nejsou s výplatou komplikace. Věřitelé, jichž je přes 15 tisíc, by měli dostat dohromady zhruba 57 miliard korun.