Coinbase jde na burzu. Kam půjde cena akcií a bitcoinu? | E15.cz

Trh virtuálních měn se opět o něco přiblíží světu tradičnějších investic. Na burzu vstoupila největší americká směnárna kryptoměn Coinbase a byl to volatilní debut. Akcie firmy krátce po zalistování prudce vzrostly na více než 400 dolarů, což hodnotu firmy poslalo přes 100 miliard dolarů. První obchodní den ale akcie zakončila na 328 dolarech, což by Coinbase ohodnotilo na 85 miliard dolarů. Událost je dalším milníkem ve světě kryptoměn, uvádí agentura Reuters . Na burzu dosud nevstoupila větší firma z oboru než Coinbase. Během jejího debutu ovšem kurz hlavní kryptoměny bitcoin mírně klesnul.

Růst hodnoty firmy byl pro řadu analytiků očekávaný. „Referenční cenu pro akcie Coinbase stanovila technologická burza Nasdaq na 250 dolarů, což by tržní hodnotu firmu vytáhlo na zhruba 65 miliard dolarů, zhruba 1410 miliard korun. Taková částka se ale jeví jako směšně nízká s ohledem na to, že před měsícem měnily podíly v této firmě majitele za cenu o sto dolarů vyšší. „Je tedy velmi pravděpodobné, že Coinbase půjde během úvodního dne na dvojnásobek,“ odhadoval ještě před startem obchodování reportér listu Die Welt Holger Zschäpitz ve svém příspěvku na Twitteru.

Podle portfolio manažera společnosti Unigestion Oliviera Marciota je zhodnocení Coinbase v první řadě důkazem určitého momentálního zaslepení trhů.

„Vše, co se tváří jako krypto, teď na trzích provází euforie a mánie. Prvními kupci těchto nových akcií budou nejspíš hedgeové fondy a retailoví investoři, přičemž se nebudou zdráhat přeplácet – jenže to vůbec nic nevypovídá o tom, jak si Coinbase povede na burze v dlouhodobém měřítku,“ upozorňuje podle Reuters Marciot.

Zájem trhů mohou nicméně živit výsledky Coinbase. Firma založená v roce 2012 je největší kryptoměnovou směnárnou ve Spojených státech. Jen za první tři měsíce letošního roku podle odhadů utržila 1,8 miliardy dolarů, což je meziročně devítinásobek. Současně to je více než 1,67 miliardy dolarů, kterou ve čtvrtém loňském utržila společnost ICE, majitel newyorské burzy, upozornil hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Zisk Coinbase vzrostl ze 32 milionů dolarů na více než 730 milionů dolarů. Podle Kovandy je zalistování Coinbase zásadní v tom, že dává možnost vézt se na růstu kryptoměn i těm, kteří u digitálních měn postrádají vnitřní hodnotu a domnívají se, že jejich zhodnocení je jen módním výstřelkem. „Stejně jako když ze zlaté horečky profitovali i ti, kteří se domnívali, že v dané oblasti těžby žádné zlato není – profitovali tak, že prodávali krumpáče a lopaty,“ upřesňuje Kovanda. Opadnutí kryptománie by ale mohlo byznys burz virtuálních měn výrazně zasáhnout.

„V případě Coinbase lze po prvotním stabilizování ceny jejích akcií čekat vysokou korelaci s cenou bitcoinu. Až ale hodnota kryptoměny zamíří dolů, nevyhnutelně s sebou stáhne i příjmy společnosti a hodnotu akcií,“ domnívá se ředitel analytické sekce newyorské společnosti The Block Vavřinec Čermák.

Cena nejrozšířenější digitální měny se v dosavadní dvanáctileté historii pohybovala v cyklech ohraničených takzvaným půlením (halvingem). Bitcoin se drží v období růstu. Jeho kurzu výrazně napomáhá zájem velkých institucionálních investorů, kteří v digitální měně vidí ochranu před možnou inflací. Investice do kryptoměn v poslední době obhajují i věhlasné společnosti typu banky BNY Mellon, platební společnosti Mastercard či výrobce elektromobilů Tesla. Ten už dříve oznámil, že investoval 1,5 miliardy dolarů do bitcoinů.

Pokud by ale dějinný vývoj zůstal plus minus zachován, ze svých maxim by virtuální měna mohla začít sestupovat koncem letošního roku.

Připomeňte si telegrafické vysvětlení toho, jak funguje bitcoin: