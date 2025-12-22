Zahraniční dluh Česka se ve třetím čtvrtletí zvýšil téměř o 200 miliard
- Zahraniční dluh Česka se ve třetím čtvrtletí zvýšil o 193,8 miliardy na 5,551 bilionu korun, uvádí Česká národní banka.
- Většinu zadlužení dál drží soukromý sektor.
- Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka (ČNB).
Většinu dluhu tvoří závazky soukromého sektoru, na který připadá 77,6 procenta celkové zahraniční zadluženosti. Zbývajících 22,4 procenta tvoří dluh veřejného sektoru, do kterého spadají závazky vládních institucí, závazky soukromých subjektů garantované vládou a závazky subjektů s majoritní účastí státu.
V sektoru vládních institucí zahraniční dluh ve třetím čtvrtletí klesl o 6,7 miliardy korun, jejich podíl na celkovém dluhu činil 15 procent. Bankovní sektor včetně ČNB zvýšil dluh o 124,8 miliardy korun a na celkové zadluženosti se podílel téměř 40 procenty.
„Dále byl ve struktuře zahraničního dluhu podle jednotlivých sektorů ve třetím čtvrtletí patrný růst stavu zadluženosti u ostatních sektorů (75,6 miliardy korun), plynoucí především z prodeje dluhových cenných papírů nerezidentům," uvedla ČNB. Podíl ostatních sektorů na celkovém zahraničním dluhu činil 45,1 procenta.
„V časové struktuře zahraničního dluhu zaujímají závazky s původní splatností delší než jeden rok 49,7 procenta z celkových dluhových pasiv," uvedla centrální banka. Ve struktuře podle instrumentů byly nejvíce rozšířené formy dluhového financování vklady a půjčky od dceřiných podniků, připadalo na ně celkem 55,2 procenta zahraničního dluhu.