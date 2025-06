Zájem o nebankovní úvěry stoupá. Lidé si půjčují na pračky, ledničky či nábytek

Členové sdružení, kam patří firmy jako Provident, De Vries Group nebo Rerum, poskytli loni úvěry za téměř 6,8 miliardy korun. V roce 2023 dosáhl objem zhruba 5,8 miliardy. Zákazníky nebankovních společností jsou vesměs lidé, kteří nemají dostatek morálky pro tvoření úspor, ale když si vezmou půjčku, dokážou ji splácet, plyne z aktuálního šetření.

Žadatelé nepochodí u bank

„Přibližně čtvrt milionu nejméně příjmových domácností má problémy s neočekávanými výdaji, což v jejich případě představuje částku kolem 15,5 tisíce korun. Podobným potížím ale čelí další statisíce lidí,“ vysvětluje analytik CETA Michael Fanta, proč zájem o nebankovní úvěry roste.

Velká část žadatelů včetně seniorů zpravidla nepochodí u bank. Navíc podle Fanty oceňují flexibilitu a rychlost vyřízení půjčky u nebankovní společnosti. „Je dobře, že tito lidé nekončí na černém trhu. Například na Slovensku kvůli zpřísnění pravidel prudce klesl počet oficiálních nebankovních poskytovatelů úvěrů ze tří stovek asi na třicet, což nahrává pochybným lichvářům,“ dodává.

Přesto se už 36 procent respondentů průzkumu setkalo s nabídkou půjčení peněz načerno. A rovných 40 procent dostalo nabídku na úvěr pod podmínkou, že budou ručit nemovitostí. „Tyto praktiky dlouhodobě nepodporujeme, snažíme se o kultivaci trhu, a to i lepším posuzováním úvěruchopnosti klientů,“ zdůrazňuje šéf APNÚ Aleš Perutka.

Částka se výrazně nemění

Průměrná suma, o níž lidé loni nebo předloni žádali, se nemění. Pohybuje se kolem dvaceti tisíc korun. „Drtivá většina zákazníků si už nepůjčuje na luxus. Pouze dvě procenta mají úvěr na zbytné výdaje, jako jsou mobilní telefon nebo dovolená, a jen jedno procento na značkové zboží,“ říká Dušan Raška z vedení APNÚ.

Největší část loni poskytnutých půjček byla ohraničena lhůtou splatnosti do 12 měsíců a dosáhla celkově 2,55 miliardy korun. Úvěry na dobu delší než jeden rok dosáhly 2,37 miliardy korun, nejčastěji jsou limitovány splatností do dvou let. Objem revolvingových úvěrů byl 1,7 miliardy korun. Podnikatelské půjčky hrály okrajovou roli, činily 159 milionů korun.

APNÚ má 14 členů, kterými jsou licencované společnosti poskytující nebankovní úvěry. Celkem obsluhují 151 tisíc klientů.