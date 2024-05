Ve věku 87 let v pondělí zemřel americký finančník Ivan Boesky, odsouzený za nekalé obchodní praktiky na burze. Oznámil to deník The New York Times (NYT). V polovině 80. let šlo o skandální odhalení, Boesky po přiznání zaplatil tehdy rekordní pokutu 100 milionů dolarů, dostal doživotní zákaz obchodovat s cennými papíry a šel na tři a půl roku do vězení. Z jeho příběhu částečně vychází slavný hollywoodský snímek Wall Street z roku 1987 a hlavní postava Gordon Gekko, kterou ve filmu ztvárnil herec Michael Douglas.