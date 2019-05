Zisk České spořitelny v prvním čtvrtletí klesl pod čtyři miliardy korun | E15.cz

Rakouské bankovní skupině Erste Group, která vlastní Českou spořitelnu, stoupl v prvním čtvrtletí čistý zisk o 12,2 procenta na 377 milionů eur (9,7 miliardy korun). Výsledky překonaly očekávání díky zájmu o úvěry na hlavních trzích v čele s Rakouskem a Českou republikou. Uvedla to banka v prohlášení. Analytici dotazovaní agenturou Reuters čekali v průměru zisk 354 milionů eur. Erste působí na šesti trzích střední a východní Evropy a v letošním roce slaví 200 let od svého založení. Banky si pojišťují svůj hypoteční byznys Čisté příjmy z úroků se zvýšily o sedm procent na 1,16 miliardy eur, a to hlavně v České republice. Příjmy z poplatků stouply o necelá dvě procenta na 487,7 milionu eur. „Ze současného pohledu jsme skvěle připraveni splnit naše cíle ve výročním roce 2019,“ uvedl v prohlášení generální ředitel Andreas Treichel. Upozornil, že příjmy rostou rychleji než náklady, úvěrová rizika jsou nízká a návratnost hmotného kapitálu vysoká.