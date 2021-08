Zpátky do černých. Skupina DRFG loni vydělala | E15.cz

Brněnská investiční skupina DRFG se loni po ztrátovém roce 2019 vrátila do černých čísel. Zisk skupiny spojené s podnikatelem Davidem Rusňákem se má podle firmy počítat v řádu desítek milionů korun, za předcházející rok DRFG prodělala 140 milionů.

Oficiálně zatím skupina publikovala jen provozní zisk EBITDA. Ten se blíží půlmiliardě korun, nezahrnuje ovšem úrokové platby z dluhů. Na nich přitom z posledních dostupných údajů za rok 2019 firma zaplatila stovky milionů korun.

„Zisk EBITDA skupiny se zvýšil o téměř tři čtvrtiny, čistý zisk se bude blížit padesáti milionům korun,“ uvádí za skupinu DRFG její ekonom Martin Slaný. Takzvaný provozní zisk DRFG a nově vyčleněné telekomunikační části DRFG Telco před úhradou úroků, odpisů a daní přitom podle firmy dosáhl 478 milionů.

Obratu v ziskovosti pomohly realitní investice. "Vedle nákupu již existujících nemovitostí se skupina pustila do developerských projektů, a to především v oblasti rezidenčních nemovitostí a logistiky," připomíná Slaný. Přes polovinu letošních projektů skupiny podle něho tvoří developerský byznys.

Rozdíl mezi provozním a čistým ziskem je podle ekonomů i výsledkem zadlužení skupiny a nutnosti vyplácet vysoké částky na úrocích. Dlouhodobé závazky DRFG ke konci roku 2019 přesahovaly podle dostupných výkazů firmy pět miliard korun.

V zisku byla skupina naposledy v roce 2018, DRFG tehdy podle své výroční zprávy vydělala 181 milionů čistého. Skupina od roku 2016 do letoška nabídla investorům rovnou desítku dluhopisových emisí s celkovým potenciálním výnosem až 15 miliard korun. Rok co rok tak rostou částky vyplácené na úrocích. Zatímco za rok 2016 skupina DRFG vyplatila na úrocích 76 milionů korun, v roce 2019 už to bylo 293 milionů.

Skupina DRFG byla založena v roce 2012. Mezi hlavní oblasti jejího zájmu patří investice do nemovitostí, telekomunikací a do finančních služeb. V rámci spolupráce se skupina věnuje strukturování akvizic a zajištění profinancování projektů. Prostřednictvím své společnosti Chytrý Honza nabízí koncovým zákazníkům navíc také finanční služby jako sjednání hypotéky nebo pojištění.