Nejdražší auto světa je umělecké dílo, rozhodl italský soud | E15.cz

Kdykoliv se Ferrari 250 GTO objeví v aukci, můžete si být jistí, že bude atakovat prodejní rekord. O tom jsme se ostatně mohli přesvědčit již minulý rok, kdy dražba jednoho kousku vynesla majiteli 48,4 milionu dolarů, téměř 1,1 miliardy korun. Další kus pak během soukromého prodeje změnil majitele za částku 80 milionů dolarů, tedy téměř 1,8 miliardy korun.

Řada odborníků se navíc shoduje, že ceny ještě rozhodně nedosáhly svého maxima a během pár let by se mohlo Ferrari 250 GTO prodávat za částky převyšující 100 milionů dolarů, tedy přes 2,2 miliardy korun. A tomu by mohlo dopomoci i nedávné prohlášení vozu za umělecké dílo.

Jak upozornil web The Telegraph, Ferrari 250 GTO bylo prohlášeno za umělecké dílo italským soudem a to přímo na žádost automobilky Ferrari. Ta tímto způsobem reagovala na plány společnosti z Modeny, která se připravovala zahájit výrobu replik slavného stroje. Ferrari tak podalo stížnost, podle které by měl být design a právo duševního vlastnictví modelu 250 GTO prohlášeno za umělecké dílo a všechny reprodukce by se tak daly automaticky označit za pirátství.

Italský soud v Bologně dal nakonec výrobci za pravdu a oficiálně prohlásil automobil „uměleckým dílem, které je zcela originální a nesmí být napodobováno ani reprodukováno.“ V rozsudku také zaznělo: „Úprava linek vozu a jeho estetických prvků učinila 250 GTO jedinečným, skutečnou automobilovou ikonou.“ O uměleckých kvalitách vozu má přitom podle soudu svědčit i řada ocenění a oficiálních svědectví.