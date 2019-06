Nové Dacie se dají pořídit pod 200 tisíc korun. Podívejte se na nejlevnější auta v Česku | E15.cz

Nová auta v poslední době zdražují, ať už kvůli stále širší povinné výbavě asistenčních prvků nebo složitějším motorům, které musejí splňovat stále přísnější emisní normy. Důkazem toho je i aktuální žebříček nejlevnějších nových aut na českém trhu. Jestliže před pěti lety se do hranice 200 000 korun vešla podle svých ceníků hned dvacítka modelů, dnes už se do tohoto limitu vejdou jen tři modely.

A všechny z nich z dílny Dacie, která už dlouhodobě nabízí i nejlevnější nový automobil na českém trhu. Je jím sedan Dacia Logan, který si i s tříválcem 1.0 SCe (54 kW) přizpůsobeným emisní normě Euro 6d-TEMP drží základní cenovku 169 900 korun.

Do dvoutisícové hranice to zvládnou také od Loganu odvozené modely. Hatchback Sandero přijde s tím samým motorem na 179 900 korun, kombi Logan MCV s tímto agregátem stojí 194 900 korun.

Teoreticky se do dvousettisícové hranice vejde také Škoda Citigo, u níž v ceníku u pětidveřové verze s motorem 1.0 MPI (44 kW) najdeme cenu 194.900 korun. Jenže to je „akční cena s bonusy,“ bez výkupního bonusu za starý automobil ve výši 15.000 korun a bonusu ve výši 20.000 korun při využití značkového financování Škoda Financial Services tohle Citigo přijde na 229.900 korun. A co víc, k dispozici jsou už jen skladové zásoby. Citigo se spalovacími motory už nevyrábí, postupně ho střídá Citigoe iV s elektrickým pohonem.

I to je důvod, proč v žebříčku nejlevnějších aut na trhu už nenajdeme sourozence Citiga – Seat Mii a Volkswagen up!. I ty totiž končí a čekají na příchod elektrické verze, která konvenční modely zcela nahradí.

