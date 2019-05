Nejrychlejší silniční Ferrari všech dob. Model SF90 má tisíc koní a hybridní pohon | E15.cz

Co do akcelerace z 0 na 100 kilometrů za hodinu žádné rychlejší Ferrari, které může na silnice, nenajdete. Vždyť novinka z Maranella to zvládne za dvě a půl sekundy. Louis Camilleri, předseda představenstva Ferrari, jej uvedl jako milník v historii. Stačí se na auto podívat a je vám jasné, že to myslí vážně.

Nejde o žádnou limitovanou edici nebo výrobu na zakázku. Tohle je produkční model, který zaujímá místo vlajkové lodi značky. Je také prvním sériovým modelem Ferrari s plnohodnotným hybridním pohonem.

Uprostřed hřmí zpěvný a cenou pro nejlepší motor ověnčený matador značky F154. Dvakrát přeplňovaná V8 byla kompletně přepracována a navrch jí Italové věnovali tři elektromotory, dva vpředu a jeden vzadu, mezi motorem a převodovkou.

Výsledkem je rekordní výkon 1000 koní, který tak sezazuje z trůnu všechna dosavadní produkční Ferrari. Jak již bylo řečeno, na stovku to umí za 2,5 sekundy, dvoustovku zvládne za 6,7 sekundy. Zrychlovat pak může až do 340 kilometrů za hodinu.