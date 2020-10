V italském Milánu proběhne první ročník unikátního autosalonu | E15.cz

Pandemie koronaviru postihla mnohé obory, a to včetně světa automobilových výstav. Začalo to již na jaře, kdy jen krátce před svým zahájením byl zrušen letošní ženevský autosalon. A pokračovalo to i v následujících měsících, kdy byly postupně rušeny i další autosalony - v New Yorku, v Paříži nebo Los Angeles. Někteří organizátoři nejprve zkoušeli jen měnit termín své výstavy, nakonec ale letošní ročníky museli zcela rušit. Přece jen se však letos v Evropě bude konat jedna zajímavá autoshow, a to úplně nová!

Oficiálně se jmenuje Milano Monza Open Air Motor Show a poprvé jsme o ní slyšeli před rokem, kdy její pořadatelé dali najevo, že mají ambice se stát jakousi italskou alternativou k britskému Festivalu rychlosti v Goodwoodu. Nejde tudíž o autosalon v tom klasickém slova smyslu, ale spíše o automobilovou přehlídku nabízející auta i v pohybu, právě doplněnou také o prezentační stánky jednotlivých značek.

Původně byl první ročník této autoshow MIMO naplánován na červen 2020, pandemie koronaviru ho ale odsunula až na podzim. Říjnový termín už se jeví jako konečný, akce se tak bude konat mezi čtvrtkem 29. října a nedělí 1. listopadu, a to v původně plánovaných lokacích, kterými jsou centrum Milána a prostory slavného okruhu Monza.