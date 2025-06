Fotbalová Sigma má nového majitele, společnost z holdingu Sigma Group zaplatila stovky milionů

„Mohu konstatovat, že (společnost) SK Sigma Olomouc má od dnešního dne nového majitele,“ uvedl Beneš, podle něhož společnost Sigma Sport své plány s fotbalovým klubem zveřejní v polovině července. „Je to historický milník, jelikož Sigma poprvé přechází do soukromých rukou,“ podotkl předseda představenstva SK Sigma Olomouc Petr Konečný, který věří, že změna vlastníka přinese klubu stabilitu i novou energii a vizi. Jednu akci klubu stále drží olomoucká radnice, do dvou měsíců by i tento cenný papír měl být převeden na nového vlastníka.

O příchodu nového majitele nebo velkého investora do olomouckého klubu se jednalo delší dobu. Loni v červenci vedení Sigmy informovalo o jednání s americkou společností Blue Crow Sports Group, která vlastní mimo jiné druholigový Vyškov nebo španělské Leganés. O dva měsíce později vstoupila do hry o koupi Olomouce skupina Kaprain miliardáře Karla Pražáka. Kvůli neslučitelným představám o smluvních podmínkách transakce ale Kaprain nedávno oficiálně ukončil jednání o koupi stoprocentního podílu v klubu.

Olomouc bude jakožto vítěz českého poháru MOL Cupu v srpnu hrát závěrečné předkolo Evropské ligy. Sigma tak má jistou účast v podzimní ligové fázi evropských pohárů. V lize letos skončila šestá.

Fotbalová Sigma Olomouc v účetním roce 2023/24 zvýšila výnosy o 2,66 milionu korun na 135,22 milionu. Ztráta jejího hospodaření ale meziročně vzrostla o 1,6 milionu na 6,14 milionu korun. Účetní rok klubu začíná vždy 1. července a končí následující rok 30. června.

Akciová společnost má základní kapitál 273,5 milionu korun. Na konci loňského června měla v účetnictví neuhrazenou ztrátu z předchozích let 120,1 milionu korun.

V posledních dvou letech změnila majitele řada prvoligových klubů. Patří mezi ně Plzeň, Slavia, Liberec, Mladá Boleslav, České Budějovice, Dukla Praha a Teplice. Nového majitele by mohl mít i Hradec Králové.