Nová vize pro Duklu, jak si ji představuje 45letý většinový majitel Turek, bude z velké míry spočívat v lepší práci s mládeží a výchovou fotbalových talentů. V plánu je rozšiřování trenérského štábu i modernizace infrastruktury. I proto je stávající stadion spíše překážkou v cestě než nástrojem k expanzi. Postaven byl v létě 1960 a jeho infrastruktura je v současnosti značně zastaralá, areál je na první pohled podinvestovaný. Majitelem stadionu není Dukla, ale Armáda ČR. Stadion navíc není ryze fotbalový, ale také atletický, takže ho využívají i sportovci Armádního sportovního centra Dukla, jenž spadá pod ministerstvo obrany.

Vhodným řešením pro růst fotbalového klubu by proto měla být výstavba úplně nového stadionu. „Že Dukla potřebuje fotbalový stadion, je mi stoprocentně jasné. Že by zde na Julisce vyrostl nový, určitě nevylučuji, ale nemyslím si, že je to pravděpodobné. Vznikne spíš jinde. Byl bych rád, kdyby o tomto rozhodnutí bylo co nejdříve jasno,“ říká Turek.

Ten měl přitom ještě donedávna s fotbalem pramálo společného. Původně působil sedm let jako manažer transakčního oddělení v poradenské společnosti EY, kde získal další zkušenosti, jak efektivně investovat. Ty zúročuje i nyní, když coby portfolio manažer rozmnožuje kapitál – více než 1,2 miliardy korun – fondů Meridon a 10X. Do jím založeného 10X patří nově Dukla, ale například i ticketingová platforma Ticketstream nebo Vinohradský pivovar.

Spolu se svým týmem tak bude v následujících měsících řešit i otázku, kde stadion případně stavět. Míst prý přichází v úvahu „hodně“, klíčovým parametrem je dobrá dopravní obslužnost. „Jsem v tomhle trošku extremista, ale nový stadion nemusí nutně stát v Praze. Včera jsem viděl jednu diskusi, podle mě zcela správnou, zda Letiště Pardubice přejmenovat na Letiště Praha Pardubice. Dává to nejlepší smysl,“ naznačuje, kudy se úvahy rámcově ubírají.

Ve hře jsou podle něj ale i lokality v hlavním městě nebo v okolí jeho současných hranic, které se však budou v příštích dekádách dál posouvat. Turek nevylučuje například výstavbu v Letňanech, jako „zajímavou“ lokalitu zmiňuje Kačerov. Na jeho území zobrazuje pracovní „ikonku“ možného fotbalového stadionu také Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Kapacita pro fotbalová utkání je na stávajícím stadionu Juliska omezena na více než osm tisíc míst, v minulosti však dosahovala 29 tisíc míst. A na české poměry by velmi slušné množství diváků mohl pojmout i zvažovaný nový stánek – Turek považuje za rozumnou hodnotu okolo dvaceti tisíc míst. Investice do nového domova klubu z Prahy 6 by tak podle něj mohla případně činit řádově vyšší desítky milionů eur, tedy jednotky miliard korun.

Ve srovnání s vyřízením stavebních a dalších povolení je zajištění financování výstavby tím nejsnadnějším úkolem, míní Turek. Výše ročního rozpočtu klubu by se měla i pod ním nadále pohybovat okolo jedné stovky milionů ročně.

Klub se přitom dlouhodobě potýká s nízkou návštěvností. Vyprodáno nebylo ani na poslední domácí duel, pražské derby s lídrem ligy Slavií. Na předchozí utkání s Karvinou dorazilo jen přes tisíc diváků. Turek, jenž se v investování inspiruje dopisy akcionářům sepsanými legendárním investorem Warrenem Buffettem, však věří v heslo: If you build it, they will come (Když to postavíš, přijdou).

„Máme tu krásný příklad nedaleko Julisky. Je tu obchodní centrum Bořislavka. Stojí na křižovatce, na které před pěti lety nebyla jediná restaurace v okruhu tří kilometrů. Dnes je to žijící centrum se spoustou kaváren i restaurací. Se stadionem to je stejné. Myslím, že lidi chtějí chodit na fotbal,“ vysvětluje, proč se ohledně zamýšlené kapacity nedrží zkrátka.

A není sám. Nový stadion chystá i fotbalová Sparta miliardáře Daniela Křetínského (vlastník Czech News Center, pozn. red.). Klub v pondělí podepsal memorandum s Fotbalovou asociací ČR o výstavbě nového stadionu pro 35 tisíc diváků na místě dnešního stadionu Evžena Rošického. Stavba má začít do pěti let a v ideálním případě skončit do deseti let.

Relativně nového vlastníka má i další pražské „S“. Miliardář Pavel Tykač koupil Slavii i se stadionem Eden od čínské skupiny CITIC koncem roku 2023, cena se měla dle odhadů pohybovat kolem dvou miliard korun. Majitele změnil i Liberec, předchozí majitel Ludvík Karl jej loni v dubnu prodal, trojnásobného šampiona od Nisy tak nyní ovládá Ondřej Kania, který dříve vybudoval vzdělávací instituci Consilium. Relativně nové vlastníky mají také Zbrojovka Brno i druholigová brněnská Líšeň. Na prodej je také olomoucká Sigma.