Google Bard: Jak má AI fungovat a v čem se liší od ChatGPT | e15.cz

Microsoft Americká společnost Microsoft plánuje spuštění umělé inteligence ve svých vyhledávačích, konkrétně v prohlížečích Edge a Bing. „Tato technologie přetvoří prakticky každou kategorii softwaru,“ konstatoval šéf Microsoftu Satya Nadella a přirovnal ji k vynálezu cloudu.

Vyhledávač Bing poběží na novém „velkém jazykovém modelu“ nové generace, který je výkonnější než ChatGPT, uvedl Yusuf Mehdi, který zodpovídá za spotřebitelský marketing ve společnosti Microsoft. Chatovací robot pomůže uživatelům upřesnit dotazy, poskytne relevantnější a aktuálnější výsledky a měl by také usnadnit nakupování.

Microsoft hodlá technologii z dílny firmy OpenAI nasadit do sady svých produktů, včetně výše zmíněných internetových vyhledávačů nebo cloudové služby Azure. Umělá inteligence by měla dále například generovat poznámky ze schůzek na platformě Teams či navrhovat prodejcům odpovědi na e-maily v aplikaci Viva Sales. Baidu Čínský technologický gigant Baidu rovněž oznámil, že svůj vyhledávač vybaví umělou inteligencí ve stylu ChatGPT. Jeho chatbot v čínštině nazvaný „Wenxin Yiyan“, „ERNIE Bot“ v angličtině, bude spuštěn v březnu, uvedla společnost pro CNN s tím, že je v současné době testován.

Umělá inteligence ERNIE, což je zkratka pro Enhanced Representation through Knowledge Integration, je založena na jazykovém modelu, který společnost Baidu vyvinula v roce 2019 a umožňuje uživatelům vytvářet články pomocí umělé inteligence či celkově zlepšovat vyhledávání na internetu.