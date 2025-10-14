Google investuje 15 miliard dolarů do datového centra pro AI v Indii
Americká technologická společnost Google ze skupiny Alphabet investuje 15 miliard dolarů (315 miliard korun) do výstavby datového centra pro potřeby umělé inteligence (AI) v indickém státě Ándhrapradéš. Půjde o největší datové centrum společnosti mimo Spojené státy, uvedl Google podle agentury Reuters.
Komplex o výkonu jednoho gigawattu vyroste v přístavním městě Višákhapatnam, které je v tomto jihoindickém státě největší. „Je to největší centrum pro AI, do kterého budeme investovat kdekoli na světě mimo USA,“ uvedl generální ředitel společnosti Google Cloud Thomas Kurian.
„V době, kdy jsou data novou ropou, budou takové iniciativy sloužit jako strategická výhoda,“ uvedl ándhrapradéšský ministr pro IT Nara Lokeš.
Umělá inteligence vyžaduje obrovský výpočetní výkon, což zvyšuje poptávku po specializovaných datových centrech. Společnosti Microsoft a Amazon již do výstavby datových center v Indii investovaly miliardy dolarů. Asijská země je pro globální technologické giganty klíčovým trhem, kde má přístup k internetu téměř miliarda uživatelů, poznamenala agentura Reuters.
Společnost Google, která je součástí technologického konglomerátu Alphabet, provozuje nejpoužívanější internetový vyhledávač na světě. Stojí rovněž za operačním systémem Android, který používají téměř všichni výrobci chytrých telefonů.
Tržní hodnota společnosti Alphabet v září poprvé překonala hranici tří bilionů dolarů (zhruba 63 bilionů korun). Stala se tak čtvrtou firmou, která tuto hranici pokořila. Ty ostatní jsou americké firmy Nvidia, Apple a Microsoft. Aktuálně takzvaná tržní kapitalizace Alphabetu činí 2,96 bilionu dolarů. Tržní kapitalizace vyjadřuje finanční hodnotu firmy podle celkové hodnoty všech akcií v oběhu.