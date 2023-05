Google otevírá umělou inteligenci Bard všem, na konferenci I/O představil novinky | e15.cz

Šéf mateřské společnosti Googlu Alphabet Sundar Pichai během konference I/O viditelně zdůrazňoval, že jím řízená společnost je už několik let založená na využití umělé inteligence. Celou prezentaci proto zahájil tím, že vyjmenoval veškeré způsoby, jakými Google AI využívá. Poté se přesunul k novinkám v této oblasti, které Google tento rok vypustí na veřejnost.

Mezi ně patří například funke Help me write, díky které by měli mít uživatelé možnost využít AI k tomu, aby za ně napsala e-mail dle textového zadání. Další funkcí, která by se měla dostat tento rok mezi běžné uživatele, je funkce Magic Editor pro úpravu fotek. Tato služba umožňuje upravovat reálné fotky tak, aby jejich zásah nebyl rozeznatelný.

Dosud byl Bard dostupný pouze pro uživatele ve Spojených státech a ve Velké Británii. To by se mělo v blízké době změnit, Bard od Googlu může využívat každý v angličtině, korejštině a japonštině. Postupně by měl Google přidat až 40 jazyků, mezi nimiž by měla být také čeština dle záběrů seznamu jazyků, které se objevily během prezentace za Hsiao.

Google také přesunul Bard na systém PaLM 2, který by měl být mnohem schopnější než předešlý jazykový model. „Nedávno jsme přešli na PaLM 2, mnohem výkonnější velký jazykový model, který umožnil mnoho našich nedávných vylepšení včetně pokročilých matematických a argumentačních dovedností a možností kódování,“ uvedla Sissie Hsiao, viceprezidentka Googlu, která má na starosti právě rozvoju Bardu. Během prezentace Hsiao také prezentovala například propojení s mapami od Googlu.

Google se také pokusí s rozvojem Bardu více zaměřit na programátory, kteří ve velkém používají při práci jazykové modely. Právě psaní programovacích kódů se dle Googlu v posledních týdnech stalo nejčastějším využitím Bardu. „Dochází k bezprecedentnímu zjednodušení vývojářské práce, které jsme za posledních čtyřicet let nezažili,“ uvedl nedávno o využití AI při programování pro deník E15 Tomáš Vocetka, technologický šéf firmy Omio.

Zároveň chce Google udělat z Bardu mnohem vizuálnější nástroj, například při vyhledávání možných turistických atrakcí v konkrétním městě AI jako odpověď zobrazí jak text, tak příslušnou fotku cíle. Půjde to ovšem i naopak, bude tedy možné kombinovat textové pokyny v kombinaci s obrázky. Umělá inteligence by měla díky pokročilému vidění analyzovat, co vidí na obrázku, a zakomponovat to do odpovědi.

Na programátory chce Google cílit přidáním několika funkcí, po kterých ajťáci volali. Jde například o dokládání zdrojů u odpovědí o programátorském postupu, ztmavené uživatelské prostředí, které šetří oči a možnost exportovat kódy do ostatních programů. Podle Hsiao Bard rozumí více než 20 programovacím jazykům.

Dalším krokem pro využití Bardu by měla být implementace umělé inteligence do dalších programů od Googlu, jako jsou Gmail nebo Google Docs. Google představil integraci AI do jeho nástrojů, jako jsou tabulky nebo program na tvoření prezentací. Do těch bude doplněna funkce, díky které bude možné tvořit tabulky či prezentace dle textových pokynů. Nástroje, které Google nazval jako Duet AI, budou dostupné ještě letos.

Americká společnost také plánuje do své služby integraci nástroje Firefly od Adobe. Ten umí generovat obrázky na základě textového pokynu, podobně jako program Midjourney.

„Chceme, aby se Bard stal domovem vaší kreativity, produktivity a zvídavosti – proto pracujeme na jeho propojení s užitečnými aplikacemi Googlu a s mnoha dalšími partnery včetně Kayaku, OpenTable, ZipRecruiteru, Instacartu, Wolframu a Khan Academy,“ uvedla Hsiao. „Když spojíme lidskou představivost se schopnostmi umělé inteligence Bard, možnosti jsou neomezené,“ doplnila.

Google na technologické konferenci představil také nová vylepšení u služby Google Maps. Nově Google zavádí rozšíření funkce Immersive View v mapách od Googlu k navigaci ve vybraných 15 městech. V těchto případech budou moci uživatelé plánovat trasu z ptačího pohledu na 3D modelu města.

„Mapy změnily způsob, jakým se lidé orientují a prozkoumávají, od přehledného zobrazení okolí až po virtuální prožitek místa, jako byste tam skutečně byli. Díky pokrokům v umělé inteligenci představujeme zcela nový způsob, jak se seznámit se svou trasu dříve, než se vydáte na cestu,“ uvedla Miriam Daniel, který je zodpovědná za rozvoj aplikace Google Maps.

Vedení technologické společnosti také představilo zabudování AI do hlavního produktu, tedy do vyhledávače. Výsledky by měly více odrážet přizpůsobení k dotazu, což by v praxi mělo znamenat, že Google shrne odpověď na uživatelův dotaz a případně navrhne i doplňující otázky.