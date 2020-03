Hotely a penziony bez hostů. Čekají, jak dlouho ještě potrvá karanténa | E15.cz

Vláda v pondělí nařídila, že mezi 16. a 24. březnem nemohou hotely a penziony prodávat své služby. Opatření se netýká hostů, kteří byli v zařízení před tímto zákazem. Jak potvrdili pražští provozovatelé, většina z nich však stejně Česko postupně opouští.

„Vzhledem k současnému vyhlášení karantény v České republice a uzavření hranic předpokládáme, že většina hotelů bude stát před rozhodnutím, zda zcela nepřeruší provoz,“ uvedla Asociace hotelů a restaurací ČR s tím, že odvětví bude potřebovat finanční pomoc od vlády.

Podle ředitelky komunikace Four Seasons Veroniky Tamchynové jejich hotel zatím funguje, byť musel uzavřít restauraci a bar. „Hosty tu máme, kolik jich je, však nemohu uvést. Koronavirus má ekonomický dopad již od počátku. Nyní sdílíme s ostatními informace a čekáme, jak se situace vyvine v dalších týdnech,“ upřesnila.

Situace nepostihne pouze majitele hotelů, ale také menší penziony, které už jsou vesměs prázdné.

„Pobyty máme stornované a vystěhovali jsme ty, co tu byli za prací. Turisté tu teď nebyli. Budeme čekat, jak to dopadne,“ uvedla Věra Sjatkovská z Penzionu Větrný mlýn na Praze 6. Finančně to prý zatím rodinný podnik zvládne, ale pouze po několik týdnů. Pak by mohly nastat problémy.

Vládní opatření kvůli koronaviru nejspíš výrazně ovlivní rostoucí počet turistů v Praze. Oproti roku 2000 do ní loni přijelo téměř o pět a půl milionu návštěvníků více. Agentura Prague City Tourism uvedla, že to bylo 6 800 000 zahraničních a 1 200 000 tuzemských hostů, meziročně o zhruba dvě procenta více.