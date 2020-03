Koronavirus: Hospody najíždějí na „punkový režim“ | E15.cz

Nejprve omezení provozu a pak rovnou zákaz. Tvrdou ránu kvůli šíření koronaviru pocítili všichni hospodští a majitelé výčepů a specializovaných pivnic. „Máme sklady plné piva a dalšího zboží, co ani ty dva týdny nepřežijí,“ varuje Vít Prokopius z podniku Once upon a Beer v pražské Budečské. Hospodští hlavně řeší, jak zajistit, aby se jim naražené sudy nezkazily. „Ti, kteří mají naražené ležáky, to mají nejhorší. Pivní styl ALE či IPA nicméně něco vydrží,“ doplňuje Dušan Makovský z Vinohradského Dna Pytle.

Řada z nich proto již při prvním omezení provozu zavedla nouzový rozvoz piv. K tomu přistoupili třeba i v pivovaru Raven či Crazy Clown. „Celkem rychle jsme dali dohromady e-shop, já je pak zákazníkům rozvážím,“ popisuje sládek a majitel Pivárny u Klauna a zároveň sládek pivovaru Crazy Clown Jakub Rendl. Dodává nicméně, že to vše bylo jen díky tomu, že kompletní uzavření českých hospod očekával už dříve. „Mohli to oznámit nějakou formou jízdního řádu, abychom měli čas se na tohle vše připravit, bylo by to pak víc v klidu, odhlédnu-li od těch ekonomických dopadů,“ dodává.

Vedle nedostatku hostů tak pivnice řeší i další nečekaný problém: nedostatek PET lahví, ve kterých by zlatavý mok předávaly zákazníkům. "Máme nějaké ještě doobjednané, čekáme, zda je Česká pošta doveze," dodává Rendl. Nedostatek PETek řeší i Makovský z Dna Pytle. „Budu asi točit pivo do kelímků či prodávat klasické lahvové, ještě si prověřím, zda budu moci třeba smažit bramboráky,“ říká pro E15.cz

Hospodští se nicméně shodují na jediném: příštích 14 dní bude tvrdých. „Větší podniky samozřejmě mají větší problém než ty menší. Malý bar za této situace půjde do ztráty v řádu desítek tisíc, což se dá rozdýchat o dost snáz než ztráty velkých podniků, pivovarů a distributorů,“ varuje Prokopius. To se podle něj všechno děje v situaci, kdy je jasné, že až hospody a pivnice znovu otevřou, tržby se rozhodně rychle nevrátí na předkaratnénní úroveň. „Bude to trvat, než naskočí celá ekonomika, plus se nás samozřejmě obrovsky týká propad cestovního ruchu,“ dodává.

Podobně mluví i lidé z pivovaru Raven: „Očekáváme, že se propadneme o 80-95 procent tržeb. Největší problém pro nás bude uživit asi 20 zaměstnanců, pro které nyní prakticky nemáme práci,“ varuje Ladislav Vrtiš, který je zodpovědný za obchodní a ekonomické fungování pivovaru.

Všichni zatím spoléhají na to, že mohou svá piva vydávat prostřednictvím takzvaných „hladových oken“ – tedy výdejních okének pro kolemjdoucí. Potíže s tímto nicméně již nastaly v Pardubicích. Například tamější pivnice U Toulavé pípy byla v sobotu policií upozorněna, že takto nesmí prodávat. To, že „prodej z okénka“ označil v průběhu tiskové konference Vlády ČR samotný premiér Andrej Babiš za povolený, muže zákona prý nezajímalo.

Například Bageterie Boulevard v tomto ohledu zahájila přestavby svých prodejen. „Ode dneška jsme v našich kamenných restauracích vytvořili provizorní výdejní okénka, která umožňují alespoň take-away formu občerstvení. Od zítřka budeme mít okna již upravená na klasický výdejní prodej,“ uvedl provozní ředitel firmy Jiří Štěpánek.